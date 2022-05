Dos rosarinos necesitan una mano para poder cumplir el sueño de jugar un Mundial

El mundo de la arquería estará mirando hacia el Viejo Continente en un puñado de días. Precisamente hacía Terni, Italia, donde desde el 2 de septiembre se desarrollará el próximo Campeonato Mundial de Arquería. Y hay dos deportistas rosarinos que están clasificados, pero no cuenta con los medios económicos para ser de la partida. Y no lo quieren mirar desde lejos. Por eso están realizando varias acciones para recaudar fondos y esperan ansiosos algún apoyo estatal que por el momento no llegó. Se trata de los arqueros Guillermo López y Elías Gurrea, quienes representan al Club Tiro Federal Argentino de Rosario.