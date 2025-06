Doping en el atletismo, un camino a contramano de la apuesta al esfuerzo y la confianza en el proceso

Por otro lado, aseguró que "muchos atletas prefieren arriesgarse a un doping positivo, a sabiendas que si los encuentran pueden ser sancionados, pero prefieren correr ese riesgo de zafar de un control antidoping en lugar de apostar al esfuerzo y del trabajo sostenido".

Falta de confianza

Tallano sostuvo que en ese marco de época que apremia el esfuerzo y la contemplación, también hay otro aspecto relacionado a la falta de confianza en las capacidades propias que un deportista puede desarrollar, en descreer que con el trabajo y el esfuerzo se puede llegar a lograr objetivos.

"Es ahí cuando se piensa que esas sustancias van a ayudar a mejorar el rendimiento o que ese deportista cree que llega a un límite en el que sólo siente que puede superarse con una ayuda externa", confirmó.

Factor económico que apremia

También señaló que hay un factor que tiene que ver con que si no se obtienen determinados resultados los deportistas sienten que quedarán afuera. "Sucede que el sistema a veces exige determinados rendimientos en determinados momentos y si no se logran, quedan afuera de una beca", comentó.

Y agregó que "también está el caso de aquellos que viven de correr carreras de calle y necesitan ganar para obtener el premio económico. Entonces, si acusan una lesión echan mano a alguna sustancia para contrarrestar o para acelerar el proceso de recuperación y ganar así más dinero para poder sostener rendimientos durante largos periodos, sin dar espacio a los tiempos de recuperación lógicos".

Cuál es el objetivo del control antidoping

El médico especialista en Medicina del Deporte y encargado de los controles antidoping de las competencias internacionales que se realizan en Rosario, Iván Yelín, señaló: "Muchos tienen una mala idea de lo que es el doping, ya que la función de quienes están en los organismos antidopaje es proteger al deportista".

En ese sentido, explicó que "todo lo que el deportista consume en su mayoría es nocivo y tiene efectos adversos. Hubo casos de muerte en competencia o en entrenamiento. Después la función es promover un deporte limpio, sin trampa. Porque vos te matás entrenando y el otro también, pero si aquel usa una sustancia especial que le da más rendimiento, no está compitiendo limpiamente. O sea, son las dos funciones más importantes del doping: proteger la salud del deportista y que todos jueguen con la misma regla".

Confirmó que las sustancias más frecuentes que deportistas utilizan para potenciar su rendimiento son los anabólicos, esteroides, diuréticos y uno de los clásicos en el atletismo de fondo, la eritropoyetina (EPO), sustancia capaz de generar mayor cantidad de hemoglobina (proteína presente en los glóbulos rojos que se encarga del transporte de oxígeno) para aumentar la resistencia aeróbica.

Pasaporte biológico y certificado

No obstante, aclaró que todos los deportistas internacionales tienen un "pasaporte biológico". en el cual figuran sus antecedentes médicos y tratamientos supervisados bajo estricto control médico ante una patología crónica, como suele suceder también con los paraatletas.

Para ello existe un certificado de Autorización de Uso Terapéutico (AUT) avalado por la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), que exime al competidor o competidora en caso de enfermedad eventual o crónica ante un análisis positivo de sustancias tales como betametasona o dexametasona, en fin, corticoides presentes en antialérgicos o analgésicos antifebriles, que están considerados como sustancia prohibida.

Claro que "hecha la ley, hecha la trampa", porque muchos de estos medicamentos también suelen "enmascarar" otras sustancias. Por eso ese certificado AUT debe presentarse previo a la competencia y estar firmado por un médico especialista.

Cómo se lleva a cabo un examen antidoping

"Acá en Argentina hace tiempo ya se creó la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), presidida por Diego Grippo, médico egresado de la UBA, ex jugador de la Liga Nacional de Básquet y médico de la Generación Dorada de Básquet, que responde a la organización rectora del doping a nivel internacional (Wada)", comentó Yelín.

Yelín explicó que en todos los lugares donde se toman exámenes antidoping tienen que ser bajo la misma metodología y protocolo. "Yo me encargué del control antidoping en los Juegos Odesur, que dependen del Comité Olímpico Internacional (COI). Después me encargué lo mismo de los Panamericanos. El mismo doping que se hizo acá con las mismas reglas, la misma estructura, se hizo por ejemplo en los Juegos Olímpicos de París", señaló.

En ese marco, explicó que "si hay algo en el doping que se falla, el deportista puede reclamar y quedar anulado. Por ejemplo, en Rosario hubo un caso en 2023, donde el atleta en cuestión adujo que la habían llamado después por un altoparlante, pero eso es imposible, porque en este tipo de protocolos consta de «chaperones» (personas encargadas en tomar contacto con el atleta ni bien cruza la meta)".

No obstante, aclaró que "si llegara a presentarse un caso así, es responsabilidad del deportista leer el reglamento de la carrera y presentar un descargo, en el cual se reclama que lo llamaron por altoparlante o que no se cumplieron las normas del proceso, de modo que aunque el examen diera positivo, se anula".

Responsabilidades del atleta

En tanto, aseguró que "dentro de las nuevas normas del doping, todo lo que se encuentra dentro del cuerpo del deportista es pura responsabilidad del mismo. Porque antes responsabilizaban al médico, al entrenador o al preparador físico, pero ahora eso responde directamente al actor principal".

Es por eso que remarcó que "si el deportista se niega, se considera positivo y le corresponde una sanción ejemplar", como ocurrió en Fiestas Mayas en el barrio porteño de Palermo, donde el competidor que clasificó tercero, delante de Joaquín Arbe, se negó a someterse al control antidoping al aducir que no era un atleta federado y que se rehusaba por recomendación de su entrenador, oriundo de Pergamino.

"Si vos lo llamás al deportista, lo buscás en el evento y el deportista se rehúsa a ir, es doping positivo. Automáticamente te dan la pena máxima", sentenció.

A su turno, María Borgiani, atleta guía de la triatleta Anabel Moro con experiencia en competencias ecuménicas, comentó: "Nosotros tenemos un pasaporte biológico. Cuando entrás en cualquier competencia internacional, como es también el Maratón Internacional de la Bandera (42K de Rosario), todos saben cuáles son las sustancias que están prohibidas y más los atletas de elite".

Cómo es el procedimiento de control antidoping

Yelín detalló que el gacebo o carpa consta de tres kits para prueba y contraprueba. "El deportista ingresa al baño acompañado del chaperón y si prefiere, puede llevar a un testigo. El deportista verte su orina en el recipiente A y el B en cantidades idénticas y sella él mismo el frasco, ya que nadie lo puede manipular", consignó.

Agregó: "Comprueban que sea inviolable y se le coloca un código de barras, porque el procedimiento es absolutamente anónimo. Entonces una planilla va con el kit, una con la CNAD y otra para el deportista".

También comentó que los estudios deben realizarse en el exterior, ya que hay muy pocos laboratorios que se encargan de estos controles en el mundo. "Hay muy pocos laboratorios especializados en hacer este tipo de testeos. Los de Rosario se enviaron a España o puede ser en otra parte de Europa o Estados Unidos", contó. Para completar, ese resultado se envía a la Wada y luego a la CNAD y allí a la Federación a la que pertenece el atleta.

Doping y entrenadores en la mira

La ultramaratonista del equipo argentino, la rosarina Celina Beltrán, manifestó su malestar y recordó experiencias apremiantes cuando comenzó a promover a través de la web Atletas Limpios.

"Nunca un entrenador está ajeno a eso, no puede ser que alguien baje el tiempo de un 10K de 40' a 30' de un momento para el otro. Y todos los casos que hemos sospechado terminan mal como un caso de un corredor oriundo de provincia de Buenos Aires, que terminó preso por robar EPO de un hospital", recordó.

También recordó la charla que tuvo en redes con un amigo de un mediofondista de la actualidad, quien actualmente cursa una condena por doping.

"Me acuerdo la discusión con un amigo en las redes cuando le decía que el día que castiguen a los entrenadores, tal vez las cosas van a cambiar un poco", recordó.

Docente e Investigadora de Estadística de la UNR, Beltrán forma parte de la comisión de la carrera que organiza la facultad de Ciencias Agrarias en Zavalla. Por eso también agregó: "Y no lo hacen sólo los de elite, lo hace de manera frecuente el atleta medio que corre en carreras de calle por premios económicos. Hay atletas de 50 años que corren más rápido que los de 20. Eso no puede ser, por eso mantenemos esa postura de no otorgar premios en efectivo porque no me gustaría estar en esta situación por esta cuestión".

En tanto, rememoró cuando empezó con la agrupación y movilización de la página Atletas Limpios, que tenía como objetivo informar. La iniciativa también contó con el compromiso y participación del atleta pergaminense Nicolás Ternavasio, quien ofreció charlas para hablar con los padres de los atletas más jóvenes.

Sin embargo, relató una experiencia angustiante que vivió en la edición de la media maratón de Rosario en 2013, cuando un grupo de atletas le manifestó su descontento y malestar por promover un deporte libre de trampas. "Vos vas a terminar mal, ya saben los que estás haciendo", asegura que le dijeron aquella vez.