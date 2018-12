El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, criticó ayer duramente a la AFA por no "defender al fútbol argentino" y haber "apoyado unánimemente la iniciativa de la Conmebol" para que la segunda final de la Copa Libertadores ante Boca se dispute fuera del país.

"No es correcto lo que hizo la AFA con este partido, tendría que haber insistido para que no salga del país, considero que no defendió al fútbol argentino, nos hubiera gustado que respaldara a River y a Boca y a los millones de hinchas", aseguró.

Boca y River jugaron la primera final el 11 de noviembre pasado en la Bombonera, en un encuentro que finalizó igualado en dos, y el segundo superclásico no se pudo llevar a cabo en el estadio Monumental debido a que el micro que trasladaba al plantel xeneize fue agredido durante el trayecto y también en el ingreso al reducto ubicado en el barrio porteño de Núñez.

"Entiendo a la Conmebol y la decisión que tomó porque está en su derecho, lo respetamos; lo que no logró asimilar es por qué la AFA apoyó esa decisión y por qué se votó por unanimidad que el partido no se jugara en Argentina", añadió el presidente millonario.

"El partido se debió haber jugado en nuestro país, es el más importante de la historia, es un clásico que pertenece al todo el fútbol argentino y si no querían jugar en River por las condiciones se hubiera elegido otro estadio, no traerlo a España", concluyó.

Asimismo, envió un mensaje a los hinchas de River que se quedaron en la Argentina y no podrán presenciar la final.

"A los 66.000 socios que fueron al Monumental y que estuvieron siete horas esperando, que tuvieron que ir el domingo de nuevo y ahora tienen el partido a 12 horas de avión y 10 mil kilómetros de distancia, les digo que nos sacaron una ilusión", recordó.

"Además nos sacaron la posibilidad de jugar una final pareja, en nuestro estadio, sólo con nuestra gente, nosotros ya fuimos a jugar la final a la cancha de Boca, pero ya está, como lo planteó Marcelo (Gallardo), estamos acá y vamos a jugar la final", resaltó.

"Estamos agradecidos a Real Madrid por habernos recibido, pero va a ser una final distinta, no como la esperábamos, ojalá los jugadores, el cuerpo técnico y todos sepamos que vamos a jugar una definición de Copa Libertadores acá y no un amistoso en Europa", ironizó.

Por último, sobre el socio de River que agredió al micro de Boca opinó: "Por suerte veo que ya han identificado a una persona y ojalá lo hagan con algunos más. Ese socio ya fue suspendido y será llevado a comisión directiva y a asamblea, que son los órganos que pueden echarlo, creo que va a ocurrir", concluyó.