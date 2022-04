Ditta y Vangioni, los mejores del uno x uno en la caída de Newell's ante San Lorenzo

Armando Méndez 5: Un partido correcto, pero le faltó más precisión en los centros de costado.

Cristian Lema 5: Fue a todas, luchó, hizo el descuento, pero dejó grietas atrás como en la apertura del ciclón.

Willer Ditta 5,5: Gran entrega, muchos cortes buenos, pero al igual que Lema quedó desacomodado en el primer gol de la visita. Igual llegó a despejar en la línea antes de la apertura.

Leonel Vangioni 5,5: Volvió a ser titular y cumplió. Aguantó el ritmo del partido y se prodigó para sacar algún centro salvador.

Justo Giani 4: Flojísimo partido. No pudo desequilibrar. Muy liviano para entrar en el área rival.

Pablo Pérez 4,5: No pudo ser la manija. Se fue cansando y debió salir. No tuvo claridad y quedó lejos de los delanteros.

Julián Fernández 4,5: No pudo imponer condiciones ni marcó el territorio en el círculo central. Sin dudas sintió el trajín.

Francisco González 3,5: Cometió una falla garrafal en el segundo gol de San Lorenzo, dando un pase atrás sin advertir que el equipo estaba saliendo.

Nazareno Funez 4: No pudo ganar de arriba ni de abajo. Fue absorbido por la marca rival. Tuvo movilidad, pero no se sintió cómodo jamás.

Djorkaeff Reasco 4: No logró asociarse con los volantes y por ello Newell’s careció de juego en la puerta del área rival. Corrió, pero no incidió.

Ingresaron:

Juan Garro 4: No se recuperó del cuadro febril y le costó mucho acelerar y perforar.

Nicolás Castro 5: Aportó la poca cuota de claridad. Lanzó centros, pero también se no lo notó diezmado por el cuadro gripal que padece.

Genaro Rossi 5,5: Tuvo su debut y entregó todo. Luchó, buscó posicionarse en ataque y hasta retrocedió para dar una mano en la marca. No le pesó el marco de público.

Guillermo Balzi -: Pocos minutos. Entró con el partido roto, cuando todo era desesperación de Newell’s para atacar, aunque sin claridad.

El DT, Javier Sanguinetti 5: No hay dudas de que su equipo no llegó diez puntos desde lo físico y este Newell’s tiene como marca registrada la intensidad. Por ello esta vez la lepra no atacó ni defendió de manera compacta. Los cambios no tuvieron el rédito de otros partidos. A su favor hay que destacar que sus jugadores lucharon con la poca nafta que les quedaba hasta el final.

No ingresaron: Herrera, Mansilla, Luciano, Jacob, Sforza, Portillo, Calcaterra, y Cingolani.