"Dimos un paso adelante", aseguró Sampaoli

El entrenador Jorge Sampaoli demostró conformidad después de la victoria ante Italia y así lo dejó en claro en la conferencia de prensa posterior al amistoso. "Dimos un paso hacia adelante", expresó el casildense.

"Se respetó la idea que nos propusimos, que era jugar este partido como una final", dijo el DT, quien además destacó que "el equipo tuvo mucha estabilidad en el rendimiento en gran parte del partido y la verdad es que, en el análisis de lo que estamos buscando, se ve que dimos un paso hacia adelante".

Sampaoli también destacó la importancia del buen juego asociado que por momentos demostraron sus dirigidos: "En algunos pasajes se vieron algunas cosas muy interesantes para potenciar. La presión exagerada de Italia hizo que los nuestros tuvieran valentía y audacia. En el primer tiempo fuimos cambiando ataque por ataque y eso favoreció al rival. Después nos volvimos a encontrar con el juego, Italia nos presionó muy arriba e intentó robar ahí".

En cuanto a actuaciones individuales, el Zurdo remarcó el trabajo de Higuaín: "El partido que hizo fue el de un líder, con muchas ocasiones de ataque y cediéndole la pelota a compañeros. Armó muy bien la jugada del segundo gol. Fueron 90 minutos de Gonzalo que nos dieron respiro. Vimos un gran compromiso de él".

Y habló de los mediocampistas: "El equipo tuvo jugadores muy valientes para desarrollar el juego, entre ellos Biglia, Lanzini, Paredes, Banega y Lo Celso, que tuvieron mucho control del partido. Los volantes hicieron también un gran partido y superaron la valla de la presión italiana".

Sobre una de las figuras del partido, el arquero Wilfredo Caballero, el director técnico mostró su alegría por el desempeño que tuvo. "Fue un debut que encima era una prueba para saber si podía pelear un lugar en la lista y lo hizo con serenidad y jerarquía. Pero él estuvo muy bien, sólido y apareció en los momentos en los que el equipo lo necesitaba".

Por último Sampaoli habló de la situación de Paulo Dybala, hoy relegado en la consideración del DT, aunque no es definitivo. "Paulo hoy no está, pero será comparado y evaluado después de la gira. Por más que no esté, nosotros vemos todos sus partidos para considerarlo de cara a la lista final de 23 jugadores. Para nada está afuera del Mundial", cerró el DT del seleccionado.

España, el próximo

Ya pasó la victoria ante Italia y ahora el chip del seleccionado argentino deberá enfocarse en el próximo compromiso, que será el martes ante España en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid (16.30, TyC).

Jorge Sampaoli no podrá contar con Ángel Di María y Sergio Agüero, ambos desafectados por sendas lesiones. Es más que probable que tampoco esté Lionel Messi, al menos desde el arranque, quien ayer ante Italia fue preservado por una sobrecarga muscular. Igualmente, no es descabellado pensar que el rosarino tenga algunos minutos en el segundo tiempo.

Respecto de España, ayer empató 1 a 1 ante Alemania, en Düsseldorf. El elenco dirigido por Julen Lopetegui tuvo pasajes de buen fútbol en los pies de Iniesta e Isco, dos de los referentes del seleccionado. El gol para la Furia Roja lo convirtió el delantero de Valencia Rodrigo Moreno a los 6' e igualó Thomas Müller a los 35.

En tanto, ayer Perú derrotó 2 a 0 a Croacia, rival argentino en el Mundial. El equipo de Ricardo Gareca también medirá a otro oponente en la Copa, el debutante Islandia, el martes a las 21 (TyC). Los europeos jugaban al cierre de esta edición con México, en California.