Dibu Martínez fue elegido como el mejor arquero del mundo

En París, el ex arquero del Arsenal inglés fue elegido como el mejor de la temporada 2022/23 tras tras su gran año con los "Villanos" y del Mundial de Qatar ante los galos.

El premio Lev Yashin, en honor al gran arquero soviético, se lo entregó su papá Alberto, que ingresó por la parte trasera del escenario y se lo notó aun más conmovido que el futbolista del Aston Villa. "Una sorpresa, me sigue a todos lados", sostuvo el arquero.

"Sin mis compañeros y el cuerpo técnico de la selección argentina y de Aston Villa, no sería posible este premio. Es un mimo a mi carrera. Lo importante es ganar en grupo, mi familia. Tengo dos hijos hermosos, mi hermano, mi viejo. Lo mayor ya lo gané", declaró el marplatense que, además, quedó decimoquinto en la pelea por el Balón de Oro.

DIBU MARTÍNEZ, EL MEJOR ARQUERO DEL MUNDO

Emiliano Martínez ganó el premio Lev Yashin al mejor arquero de la temporada 2022/23 y se lo entregó su papá

¡GRANDE DIBU!



Emiliano Martínez ganó el premio Lev Yashin al mejor arquero de la temporada 2022/23 y se lo entregó su papá



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 30, 2023

En París, el ex arquero del Arsenal inglés fue elegido por encima del belga del Real Madrid Thibaut Courtois, del alemán del Barcelona Marc-Andre Ter Stegen, el brasileño del Manchester City Ederson Moraes y el marroquí del Al-Hilal Yassine Bounou. Sus intervenciones trascendentales en el Mundial y su gran año con los "Villanos" pesaron en la decisión final.

Mientras se reproducían imágenes de la final del Mundial, en la que Martínez fue clave con una atajada impresionante a Randal Kolo Muani, la leyenda marfileña Didier Drogba tuvo que frenar el acto y pedir que cesen los abucheos del público francés para el arquero que, luego de esto, declaró: "Eran los anteriores campeones del mundo. Habíamos hecho un gran partido, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levantó a Francia. Argentina jugó bien en el tiempo extra, Leo (Messi) puso a Argentina adelante y nos empató Kylian. Yo no sabía quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza".

Por último, reconoció a sus contrincantes en la terna: "Mirando a esos fenómenos, son un orgullo. Son arqueros que admiro mucho. Marc (Ter Stegen), Bono que no está. Yo los sigo mucho".

La previa

Emiliano Martínez fue uno de los primeros en llegar a la alfombra roja junto a su esposa, pocos minutos después de conocerse su ubicación en la carrera al Balón de Oro.

"La única manera de llegar acá es luchando como me enseñaron mis padres. Sólo hay que disfrutar", expresó en declaraciones a la prensa al arribar a la ceremonia.

Y añadió: "¿Qué significa estar en el Top 15? Ves los que quedaron atrás y es un orgullo. Siempre quiero más, siempre mi meta es ganar más partidos".

En cuanto a quién merece ganar el Balón de Oro, el arquero consideró: "El premio es para el mejor jugador del mundo y si lo tiene que ganar (Lionel) Messi 25 veces, les pido disculpas a los que compartieron la nominación".