Días clave por los refuerzos

Si se cumplen las palabras que Raúl Gordillo (flamante secretario deportivo) le dijo a Ovación, los próximos días serán clave para la llegada de refuerzos. Es que la dirigencia canalla pretende que esta semana comiencen a arribar los futbolistas que solicitó Diego Cocca. La intención es que el DT pueda contar con algunos de ellos en el inicio de la pretemporada, que está prevista para el próximo 5 de junio, en el predio de Arroyo Seco. Pese a la quietud que está mostrando el mercado de pases los canallas quieren empezar a cerrar las negociaciones que tienen abiertas.

Se sabe que Central está detrás de varios nombres. Cocca armó un listado importante, con muchas alternativas, y es con esa base sobre la que están trabajando los dirigentes.

Una de las negociaciones que están abiertas es la del delantero Sebastián Palacios, el futbolista que milita en Talleres de Córdoba. El jugador tiene contrato por seis meses más en el club cordobés, pero existe una chance de que pueda salir. Su pase pertenece a Pachucha de México.

La semana pasada hubo una reunión en Capital Federal en la que Cocca y Gordillo estuvieron frente a frente por primera vez luego de que el Mono asumiera su nuevo rol (son viejos conocidos y hasta compartieron equipo en Banfield). Del lado dirigencial quienes marcaron presencia fueron el presidente Rodolfo Di Pollina y el vicepresidente primero Ricardo Carloni. Allí pusieron al tanto al entrenador de cómo marchaban las negociaciones por los refuerzos.

Es cierto que el mercado está muy calmo, que los clubes todavía no sumaron refuerzos y Central no está al margen de esa situación. No obstante, la intención es que ya en los próximos días se pueda acordar con los primeros jugadores.

Además de Palacios, hay otros nombres que Cocca pretende y que trascendieron en los últimos días. Diego Zabala, de Unión, es otro de los futbolistas sobre el que se habló mucho. El uruguayo también tiene contrato por delante. De Unión se habla sobre la posibilidad también de Bruno Pittón y Franco Fragapane. Incluso se habló de que Lucas Acevedo, ex Central (llegó al club por el convenio con Tiro Federal y lo dejaron libre) y de paso por San Martín de Tucumán, estaría cerca de Arroyito.

Además de la necesidad de empezar a sumar refuerzos está la idea de que el primero o los primeros que lleguen sean nombres reconocidos y no aquellos que suelen aparecer para completar el plantel. Cualquiera sea la estrategia dirigencial, Cocca dejó en claro que necesita refuerzos (se habla de no menos de seis o siete) y pretende contar con algunos antes de empezar a trabajar. Por eso esta semana serviría para la llegada de esos primeros futbolistas.

Parot y Gil no van a la selección

El misterio se develó para Alfonso Parot y Leonardo Gil y por supuesto también para Central. Ninguno de los dos futbolistas figuran en la nómina que hizo pública ayer el entrenador del seleccionado chileno Reinaldo Rueda, de cara a la Copa América que se disputará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio. De esta forma, ambos futbolistas podrán estar desde el inicio de la pretemporada. El que más chances tenía de formar parte de los 23 que viajarán a Brasil era Parot. De hecho en Central tenían esperanzas de que eso sucediera, pero el técnico colombiano dio la lista anoche (al término del partido entre Unión de Concepción y O'Higgins) y tanto Poncho como el Colo no figuran.