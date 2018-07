Di Pollina y Carloni van a ir juntos a las elecciones

De ser así, lo importante a resolver sería quienes ocuparán la parte superior y destacada de los votos. Del lado oficial con el actual vicepresidente segundo Ricardo Carloni o con el hoy secretario Rodolfo Di Pollina. La alternativa sería con Hernán Marty o Mario Moretti a la cabeza. Claro, hasta que se oficialicen, todo puede pasar porque "esto es política".





La ilusión de estos candidatos es ser presidentes de Rosario Central. Ya todos lo expresaron. Y como está el club de sus amores por delante, a la hora de la verdad dejarían de lado los objetivos personales. Los oficialistas porque "entienden" que juntos tendrán mayor arrastre de votos. Los opositores porque "saben" que no les alcanzaría para desbancar a quienes hoy llevan las riendas del club, en compañía del presidente Raúl Broglia y el vice primero Luciano Cefaratti, quienes en su momento mostraron que tenían intenciones de candidatearse como presidente. Broglia podría continuar en otro cargo. No así Cefaratti, quien ya dijo que no participará de las elecciones.





El Crece, que fue el movimiento que impulsó a Broglia, Cefaratti y Di Pollina, dentro del Foro Canallas Unidos, junto a las agrupaciones Soy Canaya (Carloni) y Marcca (Martín Lucero) a vencer en las últimas elecciones, aparece como el grupo mayoritario que tendría ventaja sobre el resto. Claro que todos unidos para afianzarla.





En la otra línea dirigencial asoma Hernán Marty como principal oponente dentro del grupo Alternativa Canaya (conformado por Renovación Canaya, Origen Canaya y Raza Canaya), al que acompañan Diego Lavezzi (hermano de Ezequiel, el hoy jugador del equipo chino Hebei) y Carolina Cristinziano (la mujer del ex delantero Gonzalo Belloso, quien hoy ocupa un lugar importante en la Conmebol). Mientras si se confirma también la unión de Canayas Unidos, aparece su líder Mario Moretti para tallar como candidato.





Aún hay tiempo para que esto se defina. No mucho, pero sí dieciocho días clave porque el 18 de agosto será el día de presentación oficial de candidatos.





Mientras tanto esta tarde a las 18, en la subsede del Cruce Alberdi, todo indica que para los socios auriazules será un trámite la asamblea que se desarrollará para avalar los nombres de la comisión electoral que tendrá a su cargo controlar las elecciones del domingo 30 de septiembre. Los miembros fueron elegidos por consenso el viernes pasado y sólo se pondrá a votación para confirmarla.





Oficialismo y oposición resolvieron designar a los socios Diego Manuel Córdoba, Rubén Norberto Cavallero y Vicente Hilario Romano (titulares), más Laura Judith Vicario, Bruno Javier Colombo Berra y Matías Mastrángelo (suplentes), en una muestra de convivencia para que las elecciones se desarrollen de la mejor manera.





Los requisitos para la asamblea de hoy es que los socios tengan como mínimo un año de antigüedad, ser mayores de 16 años (cumplidos al 12 de julio), y presentar DNI, carnet auriazul y cuota al día, que se podrá abonar ahí mismo.

"El candidato a presidente del oficilismo será uno de los dos y van a ir juntos a las elecciones. Ya sea con Di Pollina o Carloni a la cabeza, lo resolverán entre ellos, pero no se separarán", le confió a Ovación una fuente muy cercana a los actuales dirigentes de Rosario Central . ¿Y la oposición? "Parece que caminan en la misma dirección, a unirse para poder darles pelea". A sesenta días de la votación canalla para elegir al nuevo presidente y comisión directiva para los próximos cuatro años, se ven rayos de luz que apuntan sólo hacia dos boletas entre las cuales elegir el 30 de septiembre.