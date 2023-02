¡Di María iluminado! Triplete en la victoria de Juventus por Europa League

Angel Di María sigue en un nivel superlativo, como si el modo Mundial no lo hubiera abandonado. El partido en el que Juventus se impuso por 3 a 0 a Nantes por los 16avos de la Europa League fue el escenario en el que Fideo volvió a brillar en su máximo esplendor. No hay otra manera de explicar si no lo que fueron los tantos que convirtió el rosarino en suelo francés para que la Juve lograra el pasaporte a los octavos de final del torneo. Una nueva función de un Di María intratable.