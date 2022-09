Detienen al vice de Colón y otro dirigente tras el apriete de la barra al plantel

El martes pasado, cerca de 30 barras sabaleros se presentaron en la práctica que estaba llevando a cabo el plantel para exigirles dinero e indumentaria a los jugadores -algo que se tornó habitual y nunca denunciado- en medio del mal momento deportivo que atraviesa el equipo. La situación se tornó tensa, hubo insultos y empujones. El entrenamiento de ese día terminó suspendiéndose. Incluso, al día siguiente el plantel decidió no entrenar.

A pesar de lo sucedido y de la gravedad del hecho, nadie radicó una denuncia policial. Ante esto, la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos inició una investigación de oficio y este lunes se escribió un capítulo importante de esta lamentable historia. Se realizaron 12 allanamientos (11 en la ciudad de Santa Fe y uno en Santo Tomé), que derivaron en la detención de siete personas (los dos dirigentes y cinco barras) además del secuestro de drogas y dinero en efectivo.

“¿Qué pretenden que hiciera, que me vaya, que agarrara algún caminito por el costado y desapareciera, qué estarían diciendo en ese caso?”, declaró Horacio Darrás. En ese marco, agregó: “Los jugadores me vieron, saben de qué modo actué. También me vieron las otras personas que estaban en ese momento en el entrenamiento. Mi objetivo en todo momento fue frenarlos".