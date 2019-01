"Desde que crucé en barco me hablan del clásico"

Ribair Rodríguez entrenó ayer con sus nuevos compañeros en Bella Vista. Se ilusiona con estar ante Unión. Y contó que los hinchas ya lo alertaron de la importancia del derby

Ya gira en la órbita leprosa. Ribair Rodríguez entrenó ayer por primera vez con sus nuevos compañeros en el predio de Bella Vista y se entusiasmó en poder jugar el domingo ante Unión si es que el DT Héctor Bidoglio así lo dispone. Además, el volante uruguayo indicó que "el pasado domingo me tocó vivir lo que fue el partido ante Boca y estoy muy contento y feliz de estar acá".

"Ya desde que crucé en el Buquebus desde Uruguay me encontré con gente de Newell's y me marcaron la importancia del clásico que se viene", dijo sobre lo que será el cotejo ante Central, el próximo 10 de febrero.

En referencia a su momento físico y futbolístico, Ribair primero elogió a los jugadores rojinegros que el domingo jugaron en el medio ante Boca, pero luego se mostró preparado para estar disponible frente al tatengue. "Vengo a pelear el puesto, venía haciendo la pretemporada, llevo dos amistosos, voy a entrenar en la semana y si el técnico cree que puedo sumar el domingo, voy a estar", confió.

"Mi llegada fue muy rápida, cuando se contactaron conmigo desde Newell's y me dijeron que estaban interesados en mis servicios no lo dudé, lo hablé con mi familia y me dieron el apoyo. El club (Danubio) me dejó salir, estoy muy feliz y espero aprovechar esta oportunidad en un club muy importante como es Newell's", expresó.

Además explicó que "principalmente soy un jugador de contención, de marca, de ordenar el equipo y de cumplir una función táctica muy importante adelante de la línea de cuatro. Pasando los días voy a conocer a los compañeros dentro de la cancha, ellos conocen mis características y trataremos de apoyar con la experiencia a los jugadores jóvenes que hay", agregó.

