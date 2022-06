Del Potro finalmente quedó afuera del ránking de la ATP

Del Potro había ingresado al ranking ATP por primera vez el 24 de mayo de 2004. Su primera ubicación fue en el puesto 1415° (tenía 15 años) y desde aquel día nunca salió de la clasificación hasta este lunes.

El último partido del tandilense como profesional fue el 8 de febrero de este año, con derrota por 6/1 y 6/3 ante su amigo Federico Delbonis en la primera ronda del ATP de Buenos Aires. Previamente, su último partido había sido en el debut de Queen’s 2019 ante el canadiense Denis Shapovalov. Aquel día volvió a lesionarse una de sus rodillas y ya no pudo regresar al circuito en plenitud.

Tras su último partido Delpo manifestó el sacrificio que había realizado para poder estar nuevamente en el court central “para poder lograr otro milagro”.

“A veces también puedo perder. No tengo la fuerza que todos creen para salir adelante. Lo di todo. Tal vez el de hoy fue uno de esos días que no quería que llegue nunca. Todavía no encontré un lugar en mi vida que me haga más feliz que dentro de una cancha. Por eso decidí jugar. No encontré mejor oportunidad que hacerlo en Buenos Aires, delante de mi mamá, que es la primera vez que me vio jugar”, fueron sus palabras sin poder contener sus lágrimas.