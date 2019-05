Definen los que se van

En el medio de la búsqueda de refuerzos en Central también están terminando de darle forma a la salida de aquellos jugadores que no van a ser tenidos en cuenta por Diego Cocca. Ya es de público conocimiento que en ese lote de futbolistas están los colombianos Jarlan Barrera y Duván Vergara. Se sabe que no seguirán en el plantel, pero por el momento no está definido de qué manera saldrán del club. Después, hay otros tantos nombres, muchos de ellos juveniles, que iniciarán los trabajos en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria y otros con la reserva que entrena el Kily González.

Ovación informó ya hace varias semanas que tanto Barrera como Vergara no continuarán en el club porque no están en los planes de Cocca. Lo de Jarlan Barrera (llegó a préstamo por un año y su pase pertenece a Tigres de México) sería finalmente una rescisión de contrato. Más allá de eso en Central tienen la esperanza de que la misma implique un resarcimiento económico para el club.

El representante del jugador, que está en contacto permanente con la dirigencia canalla, viajará el próximo fin de semana a Colombia para avanzar en el tema. Allí también intentará buscar una resolución sobre el caso Vergara, a quien Central le compró el 80 por ciento del pase. En este caso de habla de un préstamo, aunque aún no está decidido a qué club se irá.

Mientras, hay jugadores que por ahora continuarán en el club, pero que no formarán parte del plantel que conduce Cocca. Una parte de esos futbolistas iniciarán los trabajos en la ciudad deportiva y otra se pondrán bajo el mando del Kily González.

Con contrato están Emmanuel Ojeda, Diego Becker, Pablo Becker, Andrés Lioi y Agustín Coscia. Los que retornan de sus préstamos son: Fernando Alarcón, Marcos Martinich (Villa Dálmine), Maximiliano González (Tigre), Hernán Da Campo (San Martín de San Juan) y Joel López Pissano (Emelec).