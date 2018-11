El entrenador de Newell's, Omar De Felippe, no confirmó el equipo que el próximo lunes recibirá a Defensa y Justicia y se mostró optimista de cara a lo que viene al señalar que "lo importante es sostener lo que hicimos ante Racing".

En rueda de prensa esta tarde en Bella Vista, el DT leproso no confirmó el equipo y dijo que "lo vamos a tener el domingo. La mayoría está bien, sacando a Joaquín (Torres), y los chicos que vienen con lesiones arrastra una lesión. Figueroa está bien. Trabajamos ayer muy bien y hoy también. Así que en estos días resolveremos el equipo para un partido lindo e importante como el que tenemos el lunes".

Cuando lo consultaron sobre si ante Racing el equipo había llegado a un techo, De Felippe contestó: "Ojalá que no. Nos fuimos con bronca por no haber podido convertir algún gol pero el desarrollo del partido me gustó. Jugamos de igual a igual ante un equipo importante. Falta traernos los tres puntos de afuera".

Sobre qué le faltaba al equipo para poder plasmar en la red las situaciones que generaba dijo: "Necesitamos tener la suerte de convertir. Hemos tenido opciones. Nos está costando, en otros momentos generábamos menos pero la metíamos y ahora no. Hay que tener paciencia y que los pibes no pierdan la confianza".

Al entrenador le preguntaron luego cómo había sido el paso de la derrota con Central al partido con Racing y allí explicó: "Era una muestra de carácter. Una cosa que les dije a los chicos era que nadie confiaba en nosotros y que decían que nos íbamos a comer cuatro goles. Esta es la realidad, hay que salir a jugar con lo que tenemos y creo que lo demostraron. No nos tocó ganar pero jugamos de igual a igual, que es lo que estamos buscando. Si podemos sostener esto, seguramente en poco tiempo estaremos hablando de otro tipo de resultados".

Acerca de si metería cambios el lunes ante Defensa señaló: "Estamos viendo. Por lo menos tuvimos opciones, ojalá podamos sostenerlos en estos cuatro partidos que nos quedan".