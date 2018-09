De Felippe es realista: el equipo debe aparecer sí o sí

"Trabajamos muy bien, nos hizo bien pasar de fase, de todas maneras creo que futbolísticamente tenemos que dar un poco más teniendo en cuenta que vamos a una cancha difícil y necesitamos sumar", señaló el entrenador.

Newell's lleva 10 partidos sin ganar como visitante, un punto que lo tiene a maltraer. Apenas sumó una unidad en esta Superliga en el Coloso (2 a 2 ante Independiente) y afuera de casa sufre como pocos. En este sentido y teniendo en cuenta el promedio del descenso De Felippe resaltó lo que dice siempre, que "todos los partidos son finales", pero con Belgrano, otro necesitado, las condiciones los igualan: "Todas las especulaciones quedan en el segundo plano cuando empieza el juego. Lo más importante es lo que hagamos adentro de la cancha. Sabemos que tenemos el inconveniente como visitante que tenemos que empezar a reducir".

Aún sin desesperarse, pero consciente de las demandas, el DT confió en que "en algún momento nos va a tocar ganar", pero "la racha (negativa) de visitante es muy larga para un equipo como Newell's". Para romperla "hay que ser inteligentes, no me gustaría defender cerca de nuestro arco". De Felippe se refirió además al famoso dicho de "la frazada corta", en referencia a que si bien se lograron cubrir falencias aparecieron otras. En ellas está la atención.

De su rival de turno dijo: "Es aguerrido, se defiende muy bien, de visitante jugó también muy bien y de local ha conseguido los resultados, estamos todos en la misma búsqueda, encontrar el resultado futbolístico. Nosotros todavía estamos en eso".

La tabla de promedios, con Newell's a 7 puntos de Belgrano, ¿hace a este encuentro especial? "Tenemos que tomar conciencia de qué estamos jugando, pero ese tomar conciencia no puede inhibir futbolísticamente (...) Estamos trabajando para que el equipo se equilibre y no quede tan expuesto cuando pierde la pelota".



Al DT lo motiva jugar el clásico



Pese a que la inmediatez pondrá a Newell's cara a cara con Belgrano, el público más futbolero de la ciudad no puede dejar de pensar en la posibilidad de que La Lepra y Central se enfrenten en los cuartos de final de Copa Argentina si el canalla vence a Almagro. De Felippe, ¿a quién prefiere? "Me motiva un clásico, no lo viví nunca desde adentro, obviamente que sería muy lindo, pero la realidad es que tengo la cabeza puesta en Belgrano", reconoció.

Newell's va a Córdoba con dos certezas: la primera es que definitivamente el triunfo por Copa Argentina ante Atlético Tucumán le permitió tener cierto oxígeno para liberarse de las presiones. Y la segunda es que, más allá de todo, no le sobra nada y el equipo debe sí o sí aparecer. Omar De Felippe, el DT leproso, no necesita que nadie le explique de qué van las urgencias en el fútbol argentino, por lo que ayer, a pesar de no confirmar al 11 inicial que enfrentará mañana a Belgrano, ni puso excusas ni tapó las necesidades por una victoria: "Estamos trabajando para que el equipo se equilibre y no quede tan expuesto cuando pierde la pelota", dijo. Habló de la "frazada corta" y reconoció que el triunfo en la copa "nos permitió trabajar tranquilos en la semana".