Se evacuó la incógnita que desvelaba al hincha rojinegro. Omar De Felippe fue el entrenador elegido ayer de manera unánime por la comisión directiva de Newell's para hacerse cargo del equipo. Le sacó ventaja a Gustavo Quinteros, el restante candidato, a raíz de que viene dirigiendo en el país y tiene un amplio conocimiento de lo que sucede con la actualidad del fútbol argentino. Su colega estaba bien conceptuado por la dirigencia leprosa, pero se consideró que De Felippe era el adecuado para dirigir en este particular momento que atraviesa el club del Parque. No asumirá para el partido del domingo contra Banfield en el sur del Gran Buenos Aires. Recién se sentará en el banco leproso para el compromiso siguiente, ante San Martín de San Juan, en el Coloso.

"Nos inclinamos por Omar (De Felippe) porque hasta hace poco dirigió a Vélez, estuvo en una situación parecida en ese club, y conoce muy bien el fútbol argentino", expresó el vice segundo Cristian D'Amico. Era el nombre apuntado en diciembre pasado, y con quien se habló, cuando se consideraba que el ciclo de Juan Manuel Llop estaba terminado. Pero el Chocho siguió y la idea se frustró. Unos meses después se hizo realidad.

La aceptación de los miembros de comisión directiva de que De Felippe sea el entrenador fue un primer paso. Todavía falta la aprobación de la contratación por parte del juez Fabián Bellizia, a cargo del fideicomiso del club. Es el responsable de aprobar toda negociación. Hoy se presentará la documentación al magistrado, aunque no habría objeciones. El sueldo del cuerpo técnico de De Felippe es superior en alrededor de 200 mil pesos en relación al que percibía el grupo que comandaba Llop.

Leer más: Un DT que se hizo desde abajo

Existe confianza en la dirigencia leprosa de que Bellizia aprobará la contratación del nuevo entrenador. Aparte de que el salario no será tan alto en relación al de Llop, confían en el sí del juez a partir de que el club ha normalizado los sueldos con los empleados, los jugadores y el Complejo Integral Educativo. Los empleados le confirmaron Ovación que están al día, mientras que del lado de los futbolistas dijeron que se encuentran en una situación parecida, habiendo cobrado hasta enero y con tres o cuatro jugadores a los que les deben las primas.

"Está para dirigir ya mismo", manifestó D'Amico sobre los motivos por los cuales existió consenso para el nombramiento de De Felippe.

No es que se haya considerado que Quinteros, ex entrenador de los seleccionados boliviano y ecuatoriano, no tenga condiciones de sobre y trayectoria. Pero De Felippe ya se encuentra insertado hace tiempo en el fútbol argentino y Quinteros no. Y la Lepra no tiene tiempo que perder.

Leer más: Garfagnoli seguirá al frente del equipo contra Banfield

En las últimas horas había vuelto a sonar Javier Torrente como candidato a la conducción técnica. Hasta se habló de una posible reunión con él para ayer por la mañana. Pero más allá de que algún integrante de la comisión lo propuso, nunca hubo un interés del resto de sus pares y la cuestión quedó circunscripta a Quinteros y De Felippe.

En la reunión de ayer por la tarde se resolvió que el sucesor de Llop sea De Felippe. Su contrato será hasta junio de 2019. A partir del lunes comenzará a trabajar con el plantel. Tendrá la misión de sacar a flote al equipo.