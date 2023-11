A la larga lista de técnicos para Newell's se sumó el del "Traductor" Flores

La dirigencia leprosa está en la búsqueda del reemplazante de Gabriel Heinze. El ex colaborador de Bielsa se incorporó a la nómina

El apellido de Flores no es desconocido en la lepra ya que fue uno de los DT que estuvo en el radar antes de que llegara Heinze. Y en aquella ocasión se mostró interesado en dirigir a Newell's, pero todo quedó en un intento. Ahora fue mencionado nuevamente dentro de una cantidad de candidatos que fueron asomando desde el mismo momento en que el Gringo informó que su ciclo culminará con el partido del próximo lunes, en el Coloso, frente a Defensa y Justicia. Desde ese mismo momento la dirigencia deberá dar señales firmes sobre el próximo conductor.

Un dato que podría "ayudar" al Traductor es la buena referencia que tiene Marcelo Bielsa sobre su figura. "En el caso de Diego Flores y Carlos Corberán (otro ex ayudante de campo), que estuvieron acompañándonos, son personas muy valiosas, con aptitudes claras para asumir la responsabilidad principal a cargo de un equipo", destacó el Loco tiempo atrás resaltando el trabajo del joven DT, de 42 años.

Bielsa conoció en detalle a Flores ya que trabajó a su lado durante más de seis años en los pasos del ex DT leproso por Olympique Marsella, Lille y Leeds United. Su inglés fluido le permitió ser su traductor en Inglaterra hasta que concretó el ascenso a la Premier League y de ahí el apodo de Traductor.

Después de su experiencia al lado de Bielsa y del conocimiento que logró incorporar se animó a lanzarse como entrenador y fue así como llegó a estar al frente de Godoy Cruz durante dos etapas. Una en 2021 hasta abril de 2022 y regresó en noviembre de ese mismo año hasta abril de 2023. A partir de ahí quedó en libertad de acción.

Flores se sumó de esta forma a una lista de candidatos que surgieron en las últimas semanas y donde figuran varios técnicos conocidos. Entre varios de los que fueron mencionados están los siguientes:

Alfredo Berti: es uno de los DT que quiere el presidente leproso, Ignacio Astore, pero es resistido por una parte de los hinchas. De hecho, había sido elegido el año pasado y luego se "bajó" ante la resistencia que hubo en las redes sociales. El Loco decidió no renovar en Independiente Rivadavia después de haber logrado el histórico ascenso a primera división y en Mendoza se dejó entrever que era por la oferta de Newell's. Por ahora no surgió nada oficial.

Julio Vaccari: el actual DT de Defensa y Justicia, que precisamente estará el lunes en el Parque, es otro de los entrenadores que figuran en la lista de opciones que maneja la dirigencia.

Sebastián Beccacece: el actual DT de Elche de España, que no se encuentra en buena posición con su equipo en el fútbol español, es uno que siempre aparece como opción. El conductor siempre manifestó su fanatismo por Newell's y su deseo de alguna vez dirigirlo, aunque hasta el momento nunca hubo una negociación firme. Una de las trabas en la actualidad sería el alto contrato que percibe.

Mariano Soso: es otro nombre que asoma cada vez que Ñuls está en la búsqueda de entrenadores. El rosarino, de 42 años, dejó su cargo en Melgar y suena con fuerza para hacerse cargo de Alianza Lima.

Alexander "Cacique" Medina: el uruguayo, de 45 años, inició su carrera como DT en Nacional hasta llegar a Talleres, donde estuvo durante varios partidos y su nombre tomó mayor relevancia. El año pasado tuvo un paso fugaz en Inter (Brasil) y meses después llegó a Vélez, donde estuvo hasta el presente año a lo largo de cuarenta partidos.

Diego Martínez: es otro entrenador que figura en la nómina, aunque está con trabajo al frente de Huracán. Llegó en julio del presente año con la misión de dejar al globo en primera, algo que consiguió. Firmó por una temporada.

Javier Sanguinetti: en mayo del presente año renunció a su cargo como entrenador de Banfield y fue reemplazado por el histórico Julio César Falcioni. Estuvo al frente de la lepra en 2022 durante 32 encuentros. Una de la victoria más importante que consiguió fue ganar el clásico ante Central. Archu está sin trabajo y también su apellido fue incorporado a la larga lista de candidatos.

¿Un tapado?: la dirigencia no se ha expresado sobre técnicos que ingresaron en la carrera para ocupar el banco que dejará vacío Heinze, por lo tanto no habría que descartar un apellido que no haya sido mencionado hasta el momento.