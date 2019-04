"La gran noticia de Newell's hoy es que hay una unión para tratar de salir adelante en este momento complicado", afirmó Cristian D'Amico hoy para resumir la importancia de la reunión en la que ayer el oficialismo acordó con la oposición para la creación de un fideicomiso que permitirá reunir dinero para contratar un entrenador y jugadores de jerarquía. Sobre el incidente con un joven en la puerta de su domicilio dijo que la denuncia "es una falacia".

"Asistieron casi todas las agrupaciones, fue una reunión muy positiva porque realmente nos pusimos de acuerdo que en este momento tenemos que trabajar todos juntos por el bien de la institución", remarcó D'Amico en una entrevista con el programa "Zysman 830" de La Ocho.

"Tenemos que mancomunar las fuerzas para lograr sacar de la situación futbolística que no es la mejor, y tratar de tener un año tranquilo, sabemos el torneo que se nos viene, no sabemos aún cuantas fechas va a tener, si la Copa de la Superliga va a promediar para el descenso, hay mucho por resolver", agregó.

D'Amico explicó que "en la reunión de ayer se llegó a un acuerdo para la creación de un fideicomiso para tratar de juntar dinero y a la hora del libro de pases tener los bolsillos más abultados, que es el gran problema que viene teniendo Newell's a lo largo de estos años. Lo que ha sucedido es que no se pueden traer los refuerzos que se quieren y por ahí los que llegan no son los ideales", dijo para destacar que "algunos dan resultados, como el de Alan (Aguerre)".

En referencia al monto que se podría reunir, dijo que "si la oposición puede juntar un millón de dólares como base sería muy bueno y si juntamos más dinero será bienvenido, el oficialismo va a ayudar en todo, ahora estamos en la creación técnica con un modelo de fideicomiso armado y poder presentarlo al juez para que nos de el visto bueno a los papeles".

Además la idea también "es vender algún jugador que es lo que permite que el club no pierda dinero y achique la deuda, como hicimos hasta ahora".









Respecto a la contratación de un entrenador no quiso adelantar sus preferencias puesto que aún no finalizó el torneo. "La comisión directiva tiene en claro cuales son los nombres que le interesa, pero hay una cuestión de respeto a los técnicos que están con trabajo y consideramos que no sería lo óptimo llamar a los que están trabajando, asi que vamos a esperar".

"Son varios y están con trabajo en el país y en el exterior, no queremos dar nombres para no generar falsas expectativas, los contratos de técnicos y jugadores vencen en junio, no es un dato menor", agregó.

Embed Cristian D`Amico, vicepresidente de Newells https://t.co/CM6WHyUOs0 — La Ocho am830 (@laochoam830) 4 de abril de 2019



Al hablar de la Copa de la Superliga confirmó que "en un principio la va a dirigir Héctor (Bidoglio)", y recordó que es un equipo con eliminación por lo que puede suceder que "los equipos que van quedando eliminados, van liberando jugadores y técnicos, hay que seguir esos tiempos".

Respecto al regreso de jugadores, D'Amico indicó que se aguardará primero la contratación de un técnico, "eso es lo principal, y que él decida la línea para reforzar el plantel".

Embed #Zysman830 l ️Reunión entre oficialismo y oposición de @CANOBoficial "U$S 1 millón es una cifra importante, pero para un técnico de categoria no es un gran número. Hay que seguir juntando y tratar de vender jugadores", apuntó @cristianob74 pic.twitter.com/Hy2LJrW1bE — La Ocho am830 (@laochoam830) 4 de abril de 2019



Por último sobre el incidente que protagonizó el sábado pasado con un adolescente que además es su vecino, dijo que prefiere dejar el tema en manos de la Justicia.

"En estos casos hay versiones de un lado y del otro, no quiero ahondar mucho en el tema, ya está hecha mi denuncia en el Ministerio Público de la Acusación, lo que importa es lo que diga la Justicia, no vale la pena seguir hablando de esto", indicó.

"Ahora la Justicia tendrá que decir, y espero que en un tiempo breve esté resuelto", señaló para afirmar que la denuncia de los jóvenes "es una gran falacia,no le voy a dar importancia".