La Capital | La Ciudad | sur

La zona sur de Rosario se transforma: se inauguró el pavimento definitivo de barrio La Guardia

Javkin encabezó el acto de habilitación de los trabajos, que abarcaron más de 60 cuadras y benefician a unos 4.000 vecinos de ese sector del sur rosarino

24 de mayo 2026 · 12:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
La zona sur de Rosario se transforma: se inauguró el pavimento definitivo de barrio La Guardia

Este fin de semana se llevó a cabo la inauguración oficial del pavimento definitivo en barrio La Guardia, una obra que abarcó más de 60 cuadras y beneficia de manera directa a unos 4.000 habitantes de ese sector del sur de Rosario. Encabezado por el intendente Pablo Javkin, el acto tuvo lugar en el marco de una gran celebración que reunió a los vecinos quienes disfrutaron de distintas propuestas recreativas, culturales y de servicios para toda la familia.

La obra habilitada comprendió la pavimentación definitiva del sector delimitado por avenida Uriburu al norte, calle Gutiérrez al sur, Margis al oeste y Mitre al este. Los trabajos alcanzan también a apoximadamente 35.000 beneficiarias y beneficiarios indirectos.

En la ocasión, Javkin señaló: "Terminar estas obras es muy importante. Muchas generaciones pelearon en Nuestra Señora de La Guardia por su cordón cuneta, el pavimento definitivo, sacar las zanjas", a la par que valoró: "Es un barrio lindo, histórico, de gente laburante, buena, que peleó mucho, y finalmente pudimos hacer la obra. Siempre es larga una obra de pavimento definitivo pero cuando termina cambia la fisonomía del barrio".

A continuación, el titular del Ejecutivo local afirmó: "En el transcurso de la obra dijimos 'vamos a seguir' y ahora le agregamos Tiro Suizo norte y vamos a llegar hasta Gutiérrez y vamos a llenar el sur de lo que merece, pavimento a nivel definitivo, para que los vecinos vivan con todos los servicios que una ciudad puede darles, y para seguir uniendo esta gran familia que tiene el sur, un sábado a la tarde, con alegría, con los chicos, con las escuelas del barrio, con la parroquia del barrio, y con el progreso, que es lo que esta gente buscó mucho tiempo cuando formó la vecinal y cuando nos reclamó que hagamos esta obra de pavimento".

La intervención fue muy bienvenida por un importante número de vecinos que se acercaron al sector peatonalizado de calle Paraguay entre Uriburu y Estado de Israel, donde les esperaban distintas propuestas, entre ellas una kermés, juegos, tableros de ajedrez y actividades recreativas, además de disfrutar de exhibiciones de baile, ritmos urbanos y taekwondo.

También hubo una feria de emprendedoras y emprendedores, una posta de vacunación para niñas, niños y adultas y adultos, y espacios de atención de la Posta de Cercanía donde las y los presentes pudieron realizar consultas y gestiones municipales. La música en vivo llegó de la mano de la Banda Infantil Juvenil Rosa Ziperovich del Distrito Sur.

Pavimento definitivo en La Guardia

El proyecto desarrollado por la Municipalidad implicó la demolición de las carpetas asfálticas y la construcción de un pavimento flexible a nivel definitivo con cordones cuneta. Su concreción permite el saneamiento ambiental del área a través de la eliminación de zanjas, mejorando la calidad de vida de las y los frentistas. Asimismo, se mejora el nivel de servicio y la capacidad de las calzadas existentes, así como la seguridad vehicular y peatonal, con la ejecución de rampas y senderos peatonales en esquinas.

El objetivo de la obra fue mejorar la calidad de vida y de los servicios básicos a través del suministro de infraestructura de pavimentos y drenaje de agua de una manera equitativa. Su ejecución colabora al saneamiento ambiental del barrio, a través de la eliminación de zanjas en gran parte contaminadas. Asimismo, se mejora el nivel del servicio y la capacidad de las calzadas existentes, al igual que la seguridad vehicular y peatonal.

Desde el punto de vista hidráulico la finalidad principal de la obra consistió en encauzar los escurrimientos por cordón cuneta del sector mediante su intercepción a través de sumideros para su conducción hasta distintas cañerías existentes o proyectadas.

Más obras para el sur

Cabe destacar que la inauguración del pavimento definitivo en barrio La Guardia se suma a un amplio plan de obras que transformó distintos sectores del sur de Rosario durante los últimos años.

En ese marco, en los últimos seis años se concretaron 233 cuadras de pavimento, mientras que en los últimos nueve años el total asciende a 337 cuadras entre obras finalizadas y proyectos actualmente en ejecución.

A las 62 cuadras inauguradas este sábado en La Guardia, se le suman otras 72 realizadas en la primera etapa en el barrio, en el sector comprendido por Corrientes, Moreno, Ameghino y Uriburu. También se avanzó en la urbanización de barrio Moreno, con otras 32 cuadras ejecutadas en el área delimitada por Garibaldi, bulevar Oroño, 24 de Septiembre e Italia.

Las intervenciones incluyeron las obras en barrio Matheu, donde se concretaron 12 cuadras entre Ameghino, Moreno, Garibaldi y Corrientes, y otras 15 cuadras en el sector delimitado por Corrientes, bulevar Seguí, Garibaldi y Presidente Roca.

Actualmente, el municipio mantiene en ejecución diversos frentes de obra en distintos barrios del Distrito Sur. Entre ellos aparece el plan de pavimento en Tiro Suizo, con 45 cuadras; Irigoyen, con 33; Las Heras, con 16; barrio Saladillo, con 11; avenida Ayacucho, con 15; y bulevar Seguí, donde se intervienen 24 cuadras entre San Martín y Oroño.

Noticias relacionadas
las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: que puesto ocupa rosario

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

¿membrillo o batata?: la fiesta del pastelito le pone sabor este domingo al parque alem

¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem

Los docentes de la UNR reclaman por mejores salarios y más presupuesto para las universidades nacionales.

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN

rosario tendra una escuela de dj, iluminador, lutheria, escenografia y sonido

Rosario tendrá una escuela de DJ, iluminador, luthería, escenografía y sonido

Ver comentarios

Las más leídas

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Lo último

El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero la tarde sería más agradable

El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero la tarde sería más agradable

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Colo Ramírez habló con Ovación: Ojalá que me pueda quedar mucho tiempo en Newells

Colo Ramírez habló con Ovación: "Ojalá que me pueda quedar mucho tiempo en Newell's"

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Rosario es la única gran ciudad santafesina que quedó en el top 10 de un ranking elaborado en la Universidad del Litoral
Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario
El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe
Política

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

Belgrano le ganó una final épica a River y se coronó campeón por primera vez
Ovación

Belgrano le ganó una final épica a River y se coronó campeón por primera vez

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial
Información general

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches
La Región

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero la tarde sería más agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero la tarde sería más agradable

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Di María anticipó el batacazo de Belgrano: qué dijo meses antes de que saliera campeón

Di María anticipó el batacazo de Belgrano: qué dijo meses antes de que saliera campeón

Ovación
Kimi Antonelli y Franco Colapinto, los grandes ganadores de Canadá, que se afirman cada uno en lo suyo

Por Gustavo Conti
Ovación

Kimi Antonelli y Franco Colapinto, los grandes ganadores de Canadá, que se afirman cada uno en lo suyo

Kimi Antonelli y Franco Colapinto, los grandes ganadores de Canadá, que se afirman cada uno en lo suyo

Kimi Antonelli y Franco Colapinto, los grandes ganadores de Canadá, que se afirman cada uno en lo suyo

El Chacho Coudet en llamas: dijo que lo robaron como en las finales con Central

El Chacho Coudet en llamas: dijo que lo "robaron" como en las finales con Central

Di María anticipó el batacazo de Belgrano: qué dijo meses antes de que saliera campeón

Di María anticipó el batacazo de Belgrano: qué dijo meses antes de que saliera campeón

Policiales
Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero la tarde sería más agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero la tarde sería más agradable

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem

¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem

La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento

La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento

San Lorenzo distinguió a los estudiantes que hicieron el video con música de Oasis
La Región

San Lorenzo distinguió a los estudiantes que hicieron el video con música de Oasis

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta
La Región

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Cómo el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó de usar tecnología a crearla
Salud

Cómo el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó de usar tecnología a crearla

Cuidacoches: evalúan dos modelos como alternativas a la actividad de calle
La Ciudad

Cuidacoches: evalúan dos modelos como alternativas a la actividad de calle

Natalidad: en los últimos 6 años hubo 30 % menos nacimientos en Santa Fe
La Ciudad

Natalidad: en los últimos 6 años hubo 30 % menos nacimientos en Santa Fe

El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

Por Javier Felcaro
Política

El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión
Política

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión

Rugby: Atlético iba de punto ante el SIC y terminó siendo banca con un triunfo épico

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético iba de punto ante el SIC y terminó siendo banca con un triunfo épico

Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda
economia

Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda

Más lejos del presidente: no invitaron a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de Mayo
Política

Más lejos del presidente: no invitaron a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de Mayo

El Ministerio de Salud nacional celebró la salida de la OMS luego de siete décadas
Información General

El Ministerio de Salud nacional celebró la salida de la OMS luego de siete décadas

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato