Cuánto sale la camiseta de Central con el 11 de Di María en la espalda

Es cierto, el zurdo campeón del mundo fue sorpresivamente anunciado el jueves por la tarde y todavía no pudo usar de manera oficial la camiseta auriazul, pero el 11 es característico en su carrera y lo llevará sobre su espalda. Varios fanáticos de Central no dudaron y el frío de este viernes no fue impedimento para ir en busca de la casaca del hijo prodigio de las inferiores del club. “Va a ser una venta enorme por toda la ilusión que generó la vuelta de Di María”, dijo Lucas, uno de los vendedores de la tienda, a LT8.