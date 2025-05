Di María a Central: Ariel Holan es el técnico tocado por la varita mágica

"En el caso de Ángel no tengo otras palabras que decir que como entrenador sería un sueño dirigir un futbolista de esa categoría, pero es un tema en el que prefiero simplemente decir lo que uno siente como entrenador. Como fanático del fútbol sería un encanto, pero nada más que eso porque es un tema muy delicado en todos los clubes, no sólo en Central. Todo ronda en derredor de una ilusión, pero que depende de muchos factores", argumentó el Profesor en una de sus tantas referencias al tema, cuando quizá se rumoreaba sobre la posibilidad, pero no había nada en concreto.