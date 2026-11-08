Fútbol femenino: se realizó con éxito el 4º Encuentro Provincial de ligas en Sub 12

Ocho ligas de Santa Fe en el fútbol femenino se dieron cita este domingo al encuentro que organizó la Asociación Rosarina de Fútbol y la Federación Santafesina. Tres planteles presentó la liga local

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Camadería. Las jugadoras hicieron un parate para desgustar ricas hamburguesas, en el predio de Estancia Danfield, Funes.

Arbitras rosarinas. Las colegiadas fueron las encargadas de compartir una gran jornada con el fútbol femenino.

Fútbol femenino. Mario Giammaría, presidente de la Rosarina agradeció a los presentes por el gran apoyo al fútbol femenino.

Fútbol femenino. Las jugadoras posan para la foto después de compartir una gran jornada en el cuarto encuentro provincial.

Fútbol femenino. Los tres planteles de Sub 12 de la Rosarina que compartieron el encuentro realizado en Estancia Danfield en Funes.

Con una buena convocatoria se desarrolló este domingo el 4º Encuentro Provincial de selecciones de ligas Sub 12 en el fútbol femenino , que organizó la Asociación Rosarina de Fútbol conjuntamente con la Federación Santafesina . El encuentro fue de carácter recreativo y se realizó en el predio de Estancia Damfield en Funes. El presidente de la Rosarina, Mario Giammaría , les agradeció a todos los presentes por el evento con el fútbol femenino.

Diez equipos de ocho ligas santafesinas vivieron un día a puro fútbol y compañerismo y con el eslogan: “Acá vinimos a jugar, a aprender y a hacer nuevas amigas”.

Fútbol femenino. Mario Giammaría, presidente de la Rosarina agradeció a los presentes por el gran apoyo al fútbol femenino.

Las 200 jugadoras compartieron una jornada integrativa, de aprendizaje y sobre todo mucho fútbol. Fueron las grandes protagonistas de una tarde inolvidable.

Fútbol femenino. Las jugadoras posan para la foto después de compartir una gran jornada en el cuarto encuentro provincial.

Los planteles santafesinos: Asociación Rosarina de Fútbol, Liga Sanlorencina, Liga Cañadense, Liga Departamental San Martín, Liga Esperancina, Liga Rafaelina, Liga Reconquistense y Liga Santafesina.

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Los encuentros comenzaron en el 2023 y el primero se realizó en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol (ex-Batallón 121), el segundo en el 2024 en María Susana y en el 2025 se hizo el tercero en Rafaela.

Arbitras rosarinas. Las colegiadas fueron las encargadas de compartir una gran jornada con el fútbol femenino.

Los planteles Sub 12 Rosarina

El plantel Sub 12 (Blanca): Agostina Gauna (San Telmo), Lola Palomeque (Newell’s), Maia Zapico (Renato Cesarini), Joe Alfonso y Josefina Seveso (Provincial), Valentina Junco y Paulina Renon (Morning Star), Mia Herrera y Mia Delgado (C. Aguirre), Mora Miño, Camila Moglione y Matilde Novasio (Social Lux),Emma Sosa y Bianca Torresan (Adiur) y Zoe Caballero (Rosario Central ).

Sub 12 (Roja): Oriana Pugliese y Lola Arone (Newell’s), Martina Ortíz (Villa Gobernador Gálvez), Ana Cabello (San José), Evelyn Tolosa (El Torito), Ailyn Jelavic (General Paz), Chantal Funes y Paloma Peralta (Lamadrid), Julieta Cabañas (R. Cesarini), Pia D’ Aloisio (R. Central), Janet Mendoza (Pablo VI), Mia López y Tiziana Vargas (Alianza Sport), Lucia Rosso (San Telmo) y Morrella Lugo (Provincial ).

Camadería. Las jugadoras hicieron un parate para desgustar ricas hamburguesas, en el predio de Estancia Danfield, Funes. Gentileza: Luciana Iturrez

Sub 12 (Azul): Martina Colman (Villa Gobernador Gálvez), Franchesca Riquelme y Yamil Silva (San José), Lola Reynares y Sol Di Matteo (Newell’s), Martina Torralvo (14 de Junio), Martina Espinosa (Social Lux), Ainara Escobar, Kiara Ruíz Día y Isabela Fernández (Tiro Suizo), Chloe Spinelli (Morning), Ludmila Rodríguez (C. Aguirre), Ginna Carranza (A. Sport), Milena Cortez (Adiur) y Elena Rescio (Sparta).

El cuerpo técnico de la selección rosarina: Mauro Palacios (Social Lux), Clarisa Giordano (San Telmo), Valentina Viola (Social Lux), Valentina Figueroa (Rosario Central ) y Lourdes Vecchini (Club del Gran Rosario).