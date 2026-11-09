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"¡Que viva el papa León XIV!", el grito que corea la multitud en la previa a la misa en Palermo

León XIV oficiará una ceremonia en el Monumento a los Españoles. Estiman una concurrencia de dos millones de personas

9 de noviembre 2026 · 11:32hs
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¡Que viva el papa León XIV!, el grito que corea la multitud en la previa a la misa en Palermo

El papa León XIV llegó este lunes cerca de las 11.15 a Palermo para celebrar una misa en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en uno de los actos centrales de su visita a la Argentina. Después de recorrer el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, el Pontífice se trasladó hasta el barrio porteño, donde una multitud aguardaba su llegada.

Los organizadores calculan que alrededor de dos millones de personas se acercaron para participar de la celebración y ver de cerca al Sumo Pontífice. La convocatoria se extendió por los alrededores del monumento, con gente distribuida por distintos sectores y vecinos que siguieron la llegada desde los balcones de los edificios.

“¡Que viva el papa León!“, es el grito coreado que le da la bienvenida al Sumo Pontífice a la misa que se realizará en avenida Del Libertador. A través de cadena nacional se muestra el recorrido del Santo Padre hacia el escenario principal. A su paso, decenas de personas agitan banderas argentinas y otras con colores papales. León XIV saluda a la gente.

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La celebración forma parte de la agenda de la primera visita de León XIV a la Argentina, que este lunes incluyó también su encuentro con las personas con discapacidad que viven en el Cottolengo Don Orione.

La previa de su llegada fue amenizada por La Sole. La popular artista interpretó “Oración del Remanso”, de Jorge Fandermole, en la previa a la homilía que dará León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Luego, y junto a su hermana, Nataia Pastorutti, cantó la reconocida canción religiosa “Alma misionera”. Lugeo interpretó “Hallelujah (Aleluya)”, de Leonard Cohen; Entré a mi pago sin golpear”, y “A Don Ata”.

Encuentro con trabajadores y líderes religiosos

La agenda continuará por la tarde en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Alrededor de las 16, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo.

Una hora y media después, a las 17.30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

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Las últimas actividades de la jornada tendrán lugar en el centro porteño. A las 18.45, el Papa participará de la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Finalmente, a las 19.45, compartirá una cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal, donde concluirá su agenda de este lunes.

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