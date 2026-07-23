El nuevo clásico del fútbol argentino: la banderas de Las Malvinas también en la cancha de Belgrano

Como viene pasando desde que se reanudó el fútbol, la bandera de Las Malvinas son argentinas también se hizo ver en Belgrano-Central

La réplica exacta del trapo que exhibió la selección argentina ante Inglaterra, apareció en la tribuna de Belgrano, en el partido ante Central. Las Malvinas son argentinas.

La selección argentina lo hizo y se replicó en todo el mundo. Mucho más en el fútbol argentino, que desde que empezó a rodar la pelota, replicó en cada cancha el ya mítico trapo blanco con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que lo jugadores exhibieron en la final ganada a Inglaterra. Y en Belgrano - Central estuvo también.

El primer equipo argentino que salió a la cancha luego del Mundial, fue Tigre, que dos días luego de la final jugó en Montevideo, ante Nacional, por los 16vos de la Copa Sudamericana. Y luego del triunfo por 3 a 0 los jugadores lo festejaron de cara a la tribuna, con el trapo idéntico al que pusieron los muchachos de Scaloni en Atlanta.

No fue el único caso, pero sí el primero en primera división. El más cercano a Argentina 2-Inglaterra 1 fue en Caballito, el viernes último, cuando los futbolistas de Ferro celebraron con la bandera de Malvinas la victoria por 2 a 0.

También en la tribuna de Belgrano

Y ahora apareció en la tribuna de los hinchas de Belgrano, que la mostraron varios minutos antes del inicio del partido. No solo eso, cuando se dieron cuenta que los retrataba el fotógrafo de La Capital, no solo la mostraron con orgullo, sino que varios se taparon un ojo.

Claro, a los hinchas de Belgrano se los identifica como los piratas de barrio Alberdi, pero también recordó a los ingleses. Sin dudas el trapo será una constante de ahora en más y se transformarça en un clásico del fútbol argentino.

Sin ir más lejos, también este jueves en el encuentro en el Olaeta entre Argentino y Puerto Nuevo por la Primera C, también se exhibió un trapo por Malvinas.