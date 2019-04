Cuando la derecha ayuda a la izquierda

Diego Cocca está ante el enorme desafío de encontrar las variantes adecuadas para que Central pueda estar en condiciones de hacer un buen partido el próximo jueves en la Supercopa ante Boca. Es por ello que ya comenzó a trabajar sobre el supuesto equipo titular que en pocos días más ira en busca de un nuevo título. Por el momento son apenas indicios, pero algunos de ellos ya pueden ir marcando una tendencia. El más saliente, de acuerdo a lo que trascendió del entrenamiento de ayer, es que Nahuel Molina y Gonzalo Bettini podrían jugar compartiendo la banda derecha. ¿De qué forma? Que el ex Banfield se inserte entre los once y que justamente el ex Boca se adelante unos metros en el terreno para hacer las veces de volante por ese sector. Eso fue lo que probó el técnico canalla en el táctico de ayer y si hoy por la mañana repite ya habrá mayores posibilidades de que esa apueste finalmente se concrete. Por lo demás, Néstor Ortigoza seguirá afuera del equipo, mientras que Claudio Riaño quedaría todavía un paso delante de Fernando Zampedri, aunque en este último caso estaría la única duda que tendría el DT.

A Cocca se le presentó un gran problema con la lesión de Jonás, más teniendo en cuenta que Camacho también está descartado por un desgarro. En base a eso el técnico se ve en la obligación de buscar una alternativa. La primera que pensó fue recurrir a Bettini y que Molina juegue por delante de él.

De esta forma, para tapar el hueco que se abrió en la izquierda, la idea es mover a Leonardo Gil hacia ese sector. Una opción es hacer retroceder a Maximiliano Lovera (jugó allí tras la lesión de Jonás), pero el formoseño ya dio claras señales de que rinde mucho más de tres cuartos hacia arriba.

Bettini volvió a jugar en Mar del Plata, frente a Aldosivi, después de un largo período de inactividad, pero al partido siguiente Cocca le devolvió el puesto a Molina (frente a Universidad Católica). De no haber surgido ningún problema con Jonás seguramente Molina se hubiera mantenido como marcador de punta, pero ese imponderable obligó al entrenador a buscar otra variante.

Desde que llegó a Central, Molina nunca jugó en esa posición, pero siempre se caracterizó más por su aporte en ofensiva que a la hora de defender. ¿Cuál es e primer análisis rápido que se puede hacer? Que al ser marcador de punta por naturaleza Molina puede dar una mano importante en la contención en la mitad de la cancha y que su ambición ofensiva le podría otorgar al equipo algo más de profundidad. Además, cada vez que intente desbordar, el recorrido de vuelta para ocupar su posición le sería mucho más corto. Y por e lado de Bettini, si bien está falto de ritmo, se desempeñaría en un puesto que conoce.

El que cambiaría su perfil es Gil. Desde que Cocca llegó, el Colo jugó siempre por derecha. En realidad fueron unos pocos partidos, ya que en aquel encuentro que marcó el debut de Cocca como DT canalla, ante Argentinos Juniors, Gil sufrió una lesión y recién reapareció en el choque de vuelta contra Aldosivi. Volvió a jugar por derecha no sólo ese partido, sino que también lo hizo frente a la Católica, por la Libertadores.

La función sería la misma, con la salvedad de que jugaría con su perfil "más acomodado". El Colo no es un jugador que pueda sacar un gran provecho jugando con el perfil cambiado, ya que la velocidad y el enganche hacia el centro no son sus fuertes. Por eso, ante la chance de jugar por la izquierda quizá pueda sacar algún tipo de ventaja o entregar un aporte aún mayor.

Para un partido de estas características, cuando la experiencia suele jugar un papel clave, no es un dato menor que Ortigoza no figure, al menos hoy, entre los once. En los días que restan para el choque, el Gordo tranquilamente puede ganarse un lugar en los entrenamientos o bien que Cocca entienda que su aporte puede ser superior al del juvenil Rodrigo Villagra.

¿Y arriba? Riaño fue el titular ayer. El delantero no viene de hacer un buen partido contra Católica y no sólo eso, sino que Zampedri fue el autor del único tanto canalla. No obstante, en el primer trabajo táctico de la semana, Cocca apostó por el ex Boca y Unión. De igual forma, allegados al cuerpo técnico indicaron que esa "es una de las dudas" que tiene.

Cuatro días parecen demasiado para determinar qué equipo pondrá en cancha Cocca (además el DT nunca lo confirma) y desde hoy y hasta el miércoles tendrá la chance de realizar los retoques que considere necesarios. Lo cierto es que ayer ya puso manos a la obra en ese trabajo, con 11 futbolistas que picaron en punta. En ese bosquejo, el ingreso de Bettini y el adelantamiento de Molina sin dudas fue lo más trascendente.