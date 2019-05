Cuáles son los puntos clave del receso de canallas y leprosos

Hay algunos puntos que vale destacar en referencia al momento futbolístico en el que están parados en la actualidad leprosos y canallas, pero más que nada apuntando a lo que viene, donde la batalla por la permanencia los tendrá como protagonistas excluyentes de la próxima temporada.

1: el entrenador

Central arranca con una ventaja como es el tema del DT ya en funciones. Porque Diego Cocca ya dirigió ocho partidos a Central (2 victorias, 2 empates y 4 derrotas) y tiene una radiografía pormenorizada de lo que es el plantel. Esto es un plus en cuanto al tiempo para saber los refuerzos que necesita, los jugadores prescindibles y los futbolistas del actual grupo que debe potenciar. Prácticamente probó a todos los jugadores y en la pretemporada deberá reinventar al equipo en cuanto al juego y al estado físico. Mientras que Newell's tiene vacante por ahora al puesto de entrenador. El sucesor de Héctor Bidoglio no está designado. Todo apunta al Gringo Heinze, un hombre de la casa que conoce cada rincón del club, tiene el pleno consenso de todos y no necesita adaptación, aunque el problema surgiría si el actual DT de Vélez opta por seguir en el Fortín.

2: refuerzos

Cocca seguramente ya tiene nombres concretos por los que tratará que los directivos vayan a la carga. Además su representante Christian Bragarnik puede ser el nexo para favorecer las gestiones con el club de Arroyito. Por el lado de Newell's todo dependerá de lo que pida el próximo entrenador, por ello si bien hay un borrador con nombres apuntados, aún no irán a la carga por ninguno hasta que no esté el DT definitivo.

3: transferencias

Evidentemente ambos necesitan vender a un par de jugadores para oxigenar las arcas. Por el lado leproso, los que podrían despertar interés de otros equipos y generar un buen monto de dinero serían Jerónimo Cacciabue, Braian Rivero y el juvenil Aníbal Moreno. Mientras que en Central podrían llegar ofertas jugosas por Fernando Zampedri, Leonardo Gil y Jeremías Ledesma, por citar algunos nombres. Y esta claro que si los ofrecimientos cierran y son muy tentadores, tanto en el Parque como en Arroyito no pondrán reparos .

4: referentes

En la lucha por el promedio es clave la presencia de referentes. Newell's cuenta con Maxi Rodríguez, que si bien aún no confirmó su continuidad se descuenta que seguiría. Mientras que en Central se retira Germán Herrera y habrá que ver si continúan Matías Caruzzo, Jeremías Ledesma y Néstor Ortigoza. Los jugadores de más experiencia son los que sostendrán al resto de sus compañeros.

5: Juveniles

En Newell's pueden aportar soluciones en el mediano plazo los pibes Aníbal Moreno, Juan Pablo Freytes, Francisco González y Facundo Pardo, por mencionar algunos. Y es inminente la venta de Enzo Barrenechea a Italia por 3.700.000 dólares, por el 80 por ciento del pase. Y en Central la nueva camada la integran: Rodrigo Villagra, Facundo Almada, Joaquín Pereyra, Maximiliano Lovera y Facundo Rizzi, entre otros. Claro que ninguno por sí mismo será un salvador, pero la promoción de juveniles siempre fue una fuente de soluciones futbolísticas para los clubes rosarinos.

6: recursos económicos

A Central no le sobra el dinero ni mucho menos, pero al menos la tesorería tiene plena autonomía para gestionar los refuerzos y destinar los recursos a voluntad, siempre dentro de lo que se presupueste para el fútbol. En la vereda de enfrente, Newell's no tiene las manos libres para administrar la economía, ya que está judicializado. Por ello la idea rojinegra de generar un fideicomiso podría aportar oxígeno para contratar incorporaciones. Siempre lo más "caro" para ambos sería perder la categoría.

7: el mánager

En Newell's trabaja el ex arquero Sebastián Peratta como mánager y en Central ayer firmó el ex volante Raúl Gordillo como el nuevo secretario técnico canalla. El Mono cumplirá funciones relacionadas con la logística y también tendrá participación en la mesa chica para analizar la contratación de los refuerzos.