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Crónica increíble de la única vez que la Fórmula 1 corrió en Dallas, donde jugará Argentina ante Jordania

Como muestra bastó un botón. Ecclestone llevó la Fórmula 1 a Dallas pero la carrera fue un papelón y nunca más regresó. Fue en la ciudad donde juega Argentina

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

25 de junio 2026 · 22:54hs
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Ninguna imagen más icónica del GP de Dallas de Fórmula 1

Ninguna imagen más icónica del GP de Dallas de Fórmula 1, que la de Nigel Mansell desmayado en el pavimento tras intentar llevar su Lotus a la meta empujándolo, en un domingo de calor insoportable.

La Fórmula 1 iniciará este viernes su octava cita del año en el Red Bull Racing de Austria, con Franco Colapinto. Hace 42 años corrió por primera y única vez en Dallas, donde la selección argentina aseguró la clasificación el lunes último ante, precisamente, los austríacos y este sábado enfrentará a Jordania. Y fue un papelón.

El 8 de julio de 1984, la Fórmula 1 llegaba a Dallas por la insistencia de Bernie Ecclestone, que por entonces ya se había adueñado de todo lo relacionado al negocio de la máxima categoría y buscaba seguir asentando la F1 en los Estados Unidos.

Para ese año se había caído definitivamente la opción del callejero de Long Beach, que había hecho juego con Watkins Glen desde finales de los 70 y hasta 1980, cuando se bajó el trazado neoyorquino. Se había sumado Las Vegas, pero duró un suspiro: 1981 y 1982. En este último año, la F1 recibiría por primera vez 3 GP en EEUU, con la incorporación de Detroit.

Pero, lo dicho, para 1984 Long Beach y el estacionamiento del Caesars Palace se habían caído del calendario, y Ecclestone buscaba nuevas plazas. Ahora, para acompañar a Detroit, que se mantendría hasta 1988 como una forma de evitar mostrar la decadencia de una ciudad ya golpeada por la crisis automotriz de sus principales fábricas.

Y la elegida fue Dallas, en un callejero montado en el Fair Park, donde está el estadio Cotton Bowl. Sobre un pavimento que se rompió, con una temperatura de infierno y la cifra de 14 choques contra los muros, uno de los cuales literalmente se movió, como decía Ayrton Senna y nadie le creía.

Así se veía el pavimento en una de las curvas, con el paso de Elio De Angelis con el Lotus.

Así se veía el pavimento en una de las curvas, con el paso de Elio De Angelis con el Lotus.

>>Leer más: Ricardo Zunino, el argentino que debutó en Fórmula 1 con guión para Hollywood y se ilusiona con Colapinto

Una locura en pleno verano texano

Dallas fue la primera carrera de Fórmula 1 que se disputó en el estado de Texas, pero no la única. Es que, desde 2012, el GP de Estados Unidos se corre en Austin, donde Colapinto sumó su último punto en Fórmula en 2024 y en Williams, hasta este año que lo hizo con Alpine.

Pero claro, no por nada en Austin se corre en octubre, donde las temperaturas son más amigables. En cambio, aquella de Dallas se corrió en pleno julio cuando el verano estaba en su punto máximo. Cuando se largó la carrera había 40º grados de temperatura ambiente y 66º en la pista.

Y eso que, en vistas del calor y los tremendos problemas con el pavimento, la largada se adelantó tres horas y las vueltas se acortaron en diez. Así y todo, Keijo Rosberg venció con el Williams luego de 2 horas 1 minuto 22,617 segundos, al completar 67 vueltas al trazado de 3.901 kilómetros.

Así se trató el pavimentado restaurado de último, con hielo para tratar de que seque rápido.

Así se trató el pavimentado restaurado de último, con hielo para tratar de que seque rápido.

Hielo para las reparaciones de última

Después de la piña de Martin Brundle el viernes, que casi le cuesta una pierna amputada por la fractura de los dos tobillos, el sábado fue un caos la pista. El pavimento no aguantó ni la clasificación ni la carrera posterior de la categoría Can-Am, por lo que se decidió hacer las reparaciones durante la noche para tratar de que el circuito sobreviva.

Además, como detalle adicional se suspendió la tradicional prueba de tanques llenos del domingo a la mañana y, lo dicho, en vez de a las 14 la carrera se largó a las 11. Los pilotos se quejaron, por supuesto, e intentaron hacer suspender la competencia, pero el puño firme de Bernie Ecclestone lo impidió, para no romper los contratos firmados.

>>Leer más: La Fórmula 1 llega a Barcelona pero antes debe terminar el GP de Mónaco con Alpine expectante

Claro, si nada menos que en el último Gran Premio de Mónaco se levantó el pavimento en la entrada a la recta principal, lo que provocó los accidentes de Lance Stroll y Charles Leclerc, por qué no pensar que más de cuatro décadas antes pudiera pasar lo mismo en un circuito no probado. Y así fue.

Es más, en la mañana del domingo los parches en el pavimento fueron tapados de hielo para ayudarlos a secar, pero ayudó poco y nada, porque con el transcurrir de las vueltas volvió a levantarse, lo que hizo que todo el mundo fuera muy cuidadoso al llegar a esas curvas y por el tiempo de la carrera se extendió.

Hielo en las partes sensibles del motor Alfa Romeo de Ricardo Patresse.

Hielo en las partes sensibles del motor Alfa Romeo de Ricardo Patresse.

El muro móvil de Senna

El poleman Nigel Mansell tuvo la punta hasta la vuelta 35 en que se la quitó Rosberg. Y al finlandés se la arrebató Alain Prost, hasta que el francés se convirtió en uno de los tantos que le dieron a uno de los muros.

En total fueron 14 y fue común ver a los autos estacionados adentro mismo de la pista, algo común en esos años donde el peligro no era para nada bien medido ni el uso de safety car, mucho menos el virtual safety car que no existía. Y Senna protagonizó la increíble historia del muro móvil.

El brasileño abandonó en la vuelta 47 después de haber tocado el muro, pero Senna aseguraba que no podía ser, que él hacía siempre la misma trayectoria en esa curva y que por lo tanto la explicación no era que él había movido su Toleman como la lógica indicaba, sino que el muro se había movido hacia él.

Como Senna insistió tanto en que fue así y su jefe de equipo, Pat Symonds, no le creía, al terminar la carrera fueron al sector y, efectivamente, vieron que el muro se había movido, seguramente por uno de los tantos golpes, pero del otro lado del mismo, ya que dividía dos partes del circuito. Apenas, pero lo suficiente para que el brasileño lo toque y acabe su carrera.

Otros tiempos. El bueno de Jacques Laffitte trae en los pontones de su Williams a los pilotos de McLaren Niki Lauda y Alain Prost, dos de los 14 que se golpearon con los muros.

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>>Leer más: Franco Colapinto, Carlos Reutemann y Ricardo Zunino, el karma de ser el piloto número dos en Fórmula 1

Apenas dos con las mismas vueltas

Rosberg se quedó con la carrera, escoltado por la Ferrari de René Arnoux, que fue la que más puestos subió en un clasificador en la historia de la Fórmula 1, ya que largó último por un problema en la vuelta de reconocimiento y llegó a 22,464s del finlandés.

Fueron los únicos con el total de vueltas, sobre los 8 de 25 que llegaron. Sexto quedó Mansell, cuya video empujando el Lotus hacia la línea de meta y desmayándose en el intento, quedó como la imagen icónica de lo que fue el GP.

Dallas tenía cinco carreras firmadas, pero los problemas de seguridad y las protestas del populoso vecindario de Fair Park hicieron que se cancelara al año siguiente y nunca más volviera al calendario de la Fórmula 1.

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