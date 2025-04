Cristian Fabbiani: "Todavía quedan seis puntos por jugar y tenemos chances de clasificar"

El entrenador de Newell's expresó que cuando no se puede ganar, no hay que perder. Y que a él lo contrataron para sumar puntos.

Cristian Fabbiani no se anduvo con vueltas luego del empate en un gol ante Unión en Santa Fe. Dijo que a él lo contrataron para sumar puntos, y que cuando no se puede ganar no hay que perder. Expresó que Newell’s todavía está en carrera y que hay que seguir trabajando.