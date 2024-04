Cristian Fabbiani: "Jugamos en una cancha que a mí se me hace fácil, nunca perdí acá"

El DT de Deportivo Riestra y ex jugador de Newell's se fue satisfecho de Arroyito con el empate 1-1.

Central se despidió del torneo con sabor a poco y cierta bronca por al menos no cerrar su participación con una alegría ante su gente. Deportivo Riestra, en cambio, se fue satisfecho y con la tarea cumplida por haber rescatado un punto de su excursión al Gigante de Arroyito. Un lugar que, según el DT Cristian Fabbiani, le sienta bien. "Jugamos en una cancha que a mí se me hace fácil, nunca perdí acá", tiró el ex Newell's metiéndole algo de picante a la rivalidad, algo que había hecho en la previa al cotejo.