Central: un toque de atención de cara a un partido clave por la Libertadores

Central, que venía de un buen partido en Brasil, no pudo resolverlo ante Riestra en un contexto de trámite favorable, en la previa del viaje a Caracas.

No gravitó. El delantero Luca Martínez Dupuy tuvo un flojo partido, no pesó en el área rival y pasó inadvertido. El atacante canalla debe volver a encontrarse con el gol.

Central tenía unos cuantos objetivos en la presentación contra Riestra, porque debía ponerle algo de decoro al último acto en un torneo en el que la defensa del título le quedó demasiado grande, pero quizá eso no importara tanto como el envión futbolístico, pero sobre todo anímico que pretendía antes de subirse al avión y volar hacia Venezuela. A ese viaje el canalla quería llevarse una actuación que lo potenciara, que lo hiciera sentir más fuerte y confiado en sí mismo. Esa confianza no sufrirá mellas, pero no es lo mismo.