La Capital | Ovación | Edinson Cavani

Cortó la mufa: Cavani hizo un gol y Boca le ganó 2 a 0 a Banfield

Abrió la cuenta Merentiel. El Xeneize sumó así su segundo triunfo consecutivo para empezar a dejar atrás una racha negra

24 de agosto 2025 · 22:42hs
Cortó la mufa: Cavani hizo un gol y Boca le ganó 2 a 0 a Banfield

Después de una racha negativa histórica que inundó de críticas el mundo xeneize, Boca Juniors consiguió su segunda victoria consecutiva y derrotó 2 a 0 a Banfield en La Bombonera, por la 6ª fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

Tras un primer tiempo sin goles, Miguel Merentiel abrió la cuenta a los 10' del complemento, tras sacarse de encima a Sanguinetti y definir con el arco vacío.

Cuando Banfield se acercaba con peligro en busca del empate, un rebote en el travesaño visitante a los 36' encontró bien parado a Edinson Cavani, que no tuvo más que poner la cabeza para poner cifras definitivas en el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1959774126987735182&partner=&hide_thread=false

Cuando todavía resta terminar la fecha, Boca trepó al cuarto lugar de la Zona A con 9 puntos en 6 partidos.

max verstappen siempre acelera al maximo, incluso en un carrito de golf

Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf

El disparo de la cámara de la reportera gráfica de Ovación fue tan preciso como el de Angelito Di María.

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

El karateca Juan Ignacio Gallardo fue el último rosarino que ganó el oro en los Juegos Panamericanos junior.

Cuántas medallas ganaron los rosarinos en los Juegos Panamericanos junior

Nahuel Guzmán lleva una década en Tigres de México, donde ahora también juega otro rosarino: Angel Correa.

"Tiene colmillos": las contundentes frases de Nahuel Guzmán sobre el presente de Ángel Correa en México

