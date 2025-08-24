Cortó la mufa: Cavani hizo un gol y Boca le ganó 2 a 0 a Banfield Abrió la cuenta Merentiel. El Xeneize sumó así su segundo triunfo consecutivo para empezar a dejar atrás una racha negra 24 de agosto 2025 · 22:42hs

Después de una racha negativa histórica que inundó de críticas el mundo xeneize, Boca Juniors consiguió su segunda victoria consecutiva y derrotó 2 a 0 a Banfield en La Bombonera, por la 6ª fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

Tras un primer tiempo sin goles, Miguel Merentiel abrió la cuenta a los 10' del complemento, tras sacarse de encima a Sanguinetti y definir con el arco vacío.

Cuando Banfield se acercaba con peligro en busca del empate, un rebote en el travesaño visitante a los 36' encontró bien parado a Edinson Cavani, que no tuvo más que poner la cabeza para poner cifras definitivas en el marcador.

Cuando todavía resta terminar la fecha, Boca trepó al cuarto lugar de la Zona A con 9 puntos en 6 partidos.