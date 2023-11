A los 3' llegó la primera situación para los locales cuando Arriola desbordó por derecha y Ezequiel Lazo se perdió el primer gol de la tarde

Cuando se llevaban 15" Aguirre tuvo un pequeño susto. El rapidito Tomas Gomez aprovechó una contra, quedó mano con Silva y el arquero local se lució

Un minuto después fue Arduino, el guardameta de Colon, quien estuvo muy oportuno ante un cabezazo de Ezequiel Lazo

Pero a los 17' no pudo hacer nada ante un zurdazo desde afuera área de Capocha Insaurralde para poner el 1 a 0 para los de Villa Gobernador Gálvez.

image.png

Aguirre no se conformó con la ventaja y siguió atacando. A los 24' Ezequiel Lazo la recibió en el área, la paró de pecho, sacó el manual del delantero y buscó la página de como se define para poner el 2 a 0 tras desparramar a Arduino

Cuando se jugaba media hora de la primera parte, una gran jugada colectiva que se inició con un centro que descolgó Silva culminó con un desborde de Gariboglio que Insaurralde no pudo transformar en gol

Aunque a los 33' llegó un centro pasado de Chazarreta para que con una volea espectacular Arriola anote el 3 a 0 para Aguirre. Marcador que Insaurralde elevó a 4 a 0 cuando se cumplían 36 minutos y con ese resultado se fueron al descanso.

En el entretiempo Boggio empezó a pensar en el partido de este lunes ante Unión de Álvarez que le puede dar el título de la Rosarina y sacó a Insaurralde, el mejor de Aguirre. Ahí Colón se animó un poco, y Silva le sacó el descuento a Galliano.

Pero a los 64' lo tumbaron a Ezequiel Lazo en el área y el 9 canjeó el penal por el quinto. Al toque, Nahuel Gómez casi anota el sexto, que llegaría enseguida a los 67', con un centro que quiso hacer Arriola y se metió en la red.

Y a los 76', el hermano de Ezequiel Lazo, Lucas, hizo una jugada maradoniana y estableció el séptimo. Fue el gol más lindo de la tarde.

Para colmo de males para Colón, vino el blooper de Ariel Soriatti, quien le quiso dar la pelota a su arquero Arduino, al que se le fue por debajo del pie para el octavo a los 79'.

Enseguida, a los 81', penal a Lucas Lazo y gol de Chazarretta, y al toque el ingresado Tarnavassa reventó el travesaño. Fue la última, no hacía falta más y el juez ni adicional dio. Todo dicho, histórica goleada de Aguirre a nivel nacional para volver a a creer.

Síntesis:

Coronel Aguirre 9: Leonardo Silva; Ángel Nahuel Gómez, Brian Urquiza, Santiago Gruning y Brandon Perez (68' Wlater Bellucci); Facundo Silva (ET Yael Pereyra); Juan Cruz Chazarreta, Gonzalo Arriola, Brian Insaurralde (ET Lucas Lazo) y Cristian Gariboglio (55' Germán Tarnavassa); Ezequiel Lazo 877' Joan Romero). Suplentes: Julián Cardozo, Gerardo Pollachini Sánchez, Ramiro Vallejos y Eduardo Merlo. DT: Alberto Boggio

Colón de San Lorenzo 0: Valentín Arduino; Tomás Avecilla (ET Lorenzo Mior), Franco Galliano (77' Alan Soratti), Victorio Lanati y Sebastián Cataldo; Lautaro Pérez (ET Baltazar Arduino), Facundo De Bonis, Luciano Benítez y Tomas Gómez; Esteban Alzugaray (ET Yair Hamze) y Gino Fucci. Suplentes: Román Guidobaldi, Lucas Nadal y Gabriel Rodríguez. DT. Gabriel Viguetti.

Arbitro. Diego Saracho. (Liga Cañadense) Asistente 1. Sebastián Palavecino.Asistente 2. Yasmin Acevedo

EL DATO

Por lejos fue la máxima goleada en la historia de Coronel Aguirre en los 165 partidos que lleva jugados en los torneos del Consejo Federal de AFA desde el primero que disputó en el Regional 1971 cuando estuvo muy cerca de clasificar al Nacional. Hasta este domingo, el triunfo más amplio había sido el 20 de febrero de 2011, en el torneo del interior 2010/11, cuando le ganó 5 a 0 a La Emilia Mutual y Social (San Jorge) como local. Los goles del equipo que dirigía José Previtti fueron obra de Fernando Villalba (2), Hugo Fretes, Ricardo Vicente y Marcelo Muñoz.

Fotos: Virginia Benedetto (La Capital)

image.png

image.png

image.png