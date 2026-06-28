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Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco, pasó de fase y ahora espera a Central

En un atractivo partido que finalizó 2 a 2, llegó la definición con tiros penales y el Salaíto se quedó con la llave por 4 a 3. Se viene el Canalla entre el 12 y 19 de julio

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

28 de junio 2026 · 20:08hs
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Copa Santa Fe. Los salaítos vencieron al Panza de Arroyo Seco y ahora deben enfrentar al Canalla.  

Virginia Benedetto/ La Capital

Copa Santa Fe. Los salaítos vencieron al Panza de Arroyo Seco y ahora deben enfrentar al Canalla.   
Alegría. Fabricio Manduca sale a festejar el triunfo de los salaítos.

Virginia Benedetto/ La Capital

Alegría. Fabricio Manduca sale a festejar el triunfo de los salaítos.
Agradecimiento. Ciro Aiello anotó el segundo tanto de Argentino

Agradecimiento. Ciro Aiello anotó el segundo tanto de Argentino
Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco, pasó de fase y ahora espera a Central

Argentino se regaló una importante victoria por la tercera fase de la Copa Santa Fe, al derrotar por penales a Unión de Arroyo Seco por 4 a 3, después de haber igualado en los 90 minutos 2 a 2. En la ida en el estadio Antonio Di Giácomo igualaron 1-1.

Ahora el Salaíto afrontará dos encuentros ante Rosario Central entre el 12 y 19 de julio. Argentino acompaña a Central Córdoba y Leones FC, equipos que clasificaron a la próxima fase.

El trámite comenzó a todo ritmo

De movida los equipos salieron con una vocación ofensiva. El Panza rápidamente se instaló en campo del Albo y llegó en dos oportunidades al arco de Manduca con los remates de Iván Squillaci y Roman Vivas.

Pero Argentino en la primera llegada, a los 5’, abrió el marcador con la soberbia definición de Thiago Bartalini, quien en excelente jugada estampó el 1 a 0.

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Argentino se agrandó

Con el resultado a su favor, el local fue por más y tuvo dos chances para aumentar con los remates de Luciano Fernández y Theo Guiñazu, que salieron muy cerca de los palos.

Después el trámite cayó en una meseta y se disputó en la zona media. Recién sobre los 35’ la visita pudo lograr la igualdad con la perfecta habilitación de Vivas, quien se quedó solo ante Manduca pero el uno local, en gran reacción, rechazó y se quedó con el intento visitante. Con el triunfo del local se fueron al descanso.

Unión llegó a la Igualdad

En el complemento, el Panza tomó la iniciativa y a los 57’ llegó a la igualdad por intermedio de Matías Deleu, quien con un toque suave marcó el 1 a 1.

A partir del empate, la visita fue por más, manejó la pelota, jugó en el campo del Albo y sobre los 73’ Ignacio Fernández tuvo la chance de poner el resultado a su favor pero su remate salió por arriba del travesaño.

Expulsión y alegría

A los 83’, el local se quedó con 10 por la expulsión de Cisneros por doble amarilla y todo se complicó. Pero los 86’, en un veloz contragolpe, llegó la perfecta habitación de Correa para Ciro Aiello y el delantero con remate preciso estampó el 2 a 1 para la alegría de todos los salaítos que ya soñaba con la clasificación.

Y cuando esperaban el pitazo final del árbitro Alberto Ramírez, en la última jugada del partido, el Panza llegó a la igualdad con el soberbio cabezazo de Román De Souza para establecer el 2 a 2 y así llegaron a los penales.

Alegría. Fabricio Manduca sale a festejar el triunfo de los salaítos.

Alegría. Fabricio Manduca sale a festejar el triunfo de los salaítos.

Manduca atajó un penal

En la definición desde los 12 pasos apareció Fabricio Manduca, que le atajó a su colega Marcos Actis el cuarto penal cuando la serie estaba 4 a 3. El capitán de Unión, Franco Lastorta, marró el último tiro y la alegría fue toda de Albo.

Argentino con todos sus problemas futbolísticos a cuestas, al menos se regaló una sonrisa en la Copa Santa Fe.

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