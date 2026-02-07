Copa Davis: Argentina está viva en Corea y todo se define la madrugada del domingo

La serie va igualada luego de la victoria de Tirante y la derrota de Trungelliti. Se juega el doble y los singles que faltan

Thiago Tirante se quedó con el primer single y esta madrugada podría definir la serie de la Copa Davis a favor de Argentina.

Argentina intentará avanzar la madrugada de este domingo en la Copa Davis con el punto del dobles y los dos singles ante Corea del Sur en Busan. La serie está 1 a 1 por la victoria de Thiago Tirante en primer turno y la derrota posterior de Marco Trungelliti.

El punto del dobles se disputará desde la 1 de la mañana del domingo en el Gijang Gymnasium de Busan. Luego se jugarán los dos puntos de single que faltan.

Tirante, ubicado en el puesto 95 del ranking de la ATP, venció en primer turno a Hyeon Chung (392º) por 2-6, 7-5 y 7-6 (5). En el segundo turno, Trungelliti (134°) perdió frente a Soon-Woo Kwon (343°) por 7-6 (6) y 6-2.

Ambos partidos se jugaron en la madrugada del sábado en Argentina.

Argentina vs Corea, la definición

El punto del dobles enfrentará a Guido Andreozzi (32° en dobles) y Federico Gómez (134° en esa modalidad) con Ji Sung Nam (167°) y Uising Park (248°).

A continuación, Tirante jugará contra Kwon y, si la serie aún no está definida, Trungelliti se enfrentará a Chung.

Este sábado, Tirante batalló un partido difícil frente a Chung, a quien venció en un partido que duró 2 horas y 52 minutos.

En el segundo punto, Kwon se las ingenió para vencer a Trungelliti en un partido equilibrado y darle el punto a Corea.