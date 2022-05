Copa Argentina: Diego Brancatelli se quejó por las entradas que recibió Ituzaingó

La cantidad de boletos cedidos para Ituzaingó no cayó para nada bien a los hinchas y dirigentes ya que la lepra tuvo a disposición diez mil. Es por eso que el vicepresidente del León, Diego Brancatelli, criticó la determinación de la elección del estadio Presbítero Bartolomé Grella y disparó: "Como vicepresidente e hincha de Ituzaingó me da mucha vergüenza y repudio lo que nos están haciendo. Eligieron mal el estadio".

El directivo y periodista se puso en la piel del hincha y sentenció: "Mucha gente pidió el día en su trabajo, otras pagaron y tienen el micro, pero no tienen entrada. Van a ir muchos hinchas sin ticket. Pido disculpas a los hinchas, hicimos todo lo posible. Ojalá a última hora entren en razón. Lo que están haciendo está mal".

"Me acosté con bronca y me levanté con tristeza. Por no poder cumplir con nuestros hinchas. Sentirse débil ante el poderoso. Sentir que la injusticia afecta a los que nunca te defraudan. Mucha gente que merecía estar en este partido (para nosotros histórico) no va a estar", escribió Brancatelli en su cuenta de Twitter.

A las palabras del dirigente del club se sumó un comunicado oficial de la institución, en la que explicaron la situación y pidieron disculpas a la parcialidad del verde que en esta oportunidad tendrá que seguir de cerca el encuentro por TV (televisa TyC Sports).