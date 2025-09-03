Un técnico que jugó y dirigió en Newell's va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

El viernes se enfrentarán en el estadio rojinegro Independiente Rivadavia y Tigre. Hace poco igualaron 1 a 1 en Victoria

Independiente Rivadavia y Tigre chocarán en el Coloso. Los mendocinos son dirigidos por el ex-Newell's Alfredo Berti.

Newell's está clasificado para los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Belgrano. El partido se jugará el 17 de septiembre, aunque todavía no se sabe dónde. Para los rojinegros es una oportunidad inmejorable de compensar su mal año en la Liga Profesional.

Mientras espera por la definición de la sede, Newell's se prepara para su próximo compromiso por el torneo Clausura. Será el viernes 12 de septiembre a las 21.15 en el Coloso, donde enfrentará a Atlético Tucumán, al que dejó atrás en la fase anterior de la Copa Argentina.

Pero este viernes, el estadio Marcelo Bielsa será escenario de otro partido por ese certamen, ya que allí jugarán desde las 21.10, Independiente Rivadavia y Tigre.

Estos equipos ya se enfrentaron hace poco por el torneo Clausura. Fue el 22 de agosto, por la sexta fecha del certamen. El partido se jugó en Victoria y terminó 1 a 1. El gol de Tigre fue gracias a un polémico y discutido penal otorgado por el árbitro Luis Lobo Medina.

Como llegan en la Copa Argentina

En la Copa Argentina, Independiente Rivadavia viene de eliminar a Central Córdoba de Rosario al vencerlo por 2 a 1 en los octavos de final de la Copa Argentina, con otro polémico arbitraje: Pablo Echavarría dio 9 minutos de tiempo adicional cuando estaban 1 a 1 y en el noveno los mendocinos marcaron el 2 a 1 que dejó afuera a los charrúas.

Tigre, en tanto, dejó en el camino a San Lorenzo al vencerlo por 1 a 0 con gol del ex-Newell's Héctor Fértoli. El partido se jugó en el estadio del Deportivo Morón, en el oeste del conurbano.

El técnico de Independiente Rivadavia es Alfredo Berti, quien se formó como futbolista en Newell's y ya como entrenador también dirigió al primer equipo. En la primera fecha del torneo Clausura, el equipo mendocino y los rojinegros jugaron en Cuyo, con victoria de 2 a 1 para el conjunto rosarino.

Berti atraviesa por su tercer ciclo en Independiente Rivadavia, al que llevó a la primera división en 2024 y condujo hasta los cuartos de final de la Copa Argentina en 2025.