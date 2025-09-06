La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y la Copa Argentina: no es oficial, pero trascendieron precios de entradas y tribunas a ocupar

La Lepra enfrentará a Belgrano el miércoles 17 de septiembre en La Pedrera de Villa Mercedes y en Córdoba dieron detalles de la organización del partido

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

6 de septiembre 2025 · 17:07hs
La popular norte (izquierda) y la platea este (al fondo) serían para la hinchada de Newells.

La popular norte (izquierda) y la platea este (al fondo) serían para la hinchada de Newell's.

En una semana y media, Newell’s tendrá un encuentro de enorme relevancia. Viajará a San Luis para el partido del 17 de septiembre, a las 18, contra Belgrano de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina. El estadio designado es La Pedrera de Villa Mercedes, a más de 500 kilómetros de Rosario.

La ubicación de los hinchas rojinegros en las tribunas, el sitio donde se instalarán para la tradicional previa y los accesos a la cancha son cuestiones a resolver en los próximos días cuando se realice, entre otras cosas, la reunión de seguridad, según manifestó una voz de la dirigencia rojinegra.

Es probable que el lunes se celebre el encuentro sobre seguridad, durante el cual también se definirá por dónde transitarán los vehículos, desde Rosario y Córdoba hasta Villa Mercedes, con el propósito de garantizar la seguridad y de que no se crucen ambas hinchadas.

Los días de venta

La misma fuente rojinegra indicó que también resta definir el tema de la venta de entradas, el valor de las mismas y los días en las que se podrán comprar, aunque considera que será entre el lunes 15 y el martes 16 de septiembre.

>> Leer más: Mala noticia para Fabbiani en Newell's: un volante se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

En el programa Tribuna Celeste, de Canal Showsport de Córdoba, el gerente de organización de Belgrano, Marcos Saieva, manifestó que los hinchas del Pirata ocuparán la popular sur, que fue la misma que usaron contra Defensores de Belgrano por la 32ª edición de la actual Copa Argentina, y la platea este.

Las tribunas para Newell's

Por lo tanto, si se confirma lo que declaró Saieva, los fanáticos de Newell's tendrán como destino la popular norte, que es la que se identifica porque tiene incorporado un escenario, y la platea oeste.

Por lo pronto, desde Newell’s se descartó que haya confirmación sobre los sectores a ocupar por la parcialidad rojinegra en el estadio, que fue inaugurado en 2017 y cuyas tribunas son enteramente techadas.

image (5)
La imagen aérea del estadio La Pedrera de Villa Mercedes, donde jugará Newell's.

La imagen aérea del estadio La Pedrera de Villa Mercedes, donde jugará Newell's.

La cantidad de entradas, populares y plateas, que se destinarán para ambas hinchadas también es una cifra a definir. Para el partido que Belgrano disputó contra Defensores de Belgrano, se le otorgaron 15 mil a los hinchas cordobeses.

Habrá que aguardar ahora como se distribuyen las localidades, considerando que el estadio cuenta con una capacidad de 28 mil espectadores. Además será necesario que haya pulmones en las plateas para separar ambas hinchadas. Es otro tema a resolver.

El costo de las entradas

En la entrevista citada, Saieva manifestó que, si bien no está oficializado, autoridades de la Copa Argentina le indicaron que la popular costará 35 mil pesos, mientras que la platea, 60 mil.

Al respecto, desde Newell’s se subrayó que todavía no es oficial el precio de las entradas.

>> Leer más: Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

La circulación de autos y colectivos es un tema también a tener en cuenta por los responsables de la Seguridad de la Provincia de San Luis y la Copa Argentina. El trayecto más directo para los hinchas de Newell’s es la autopista Rosario-Córdoba hasta Villa María, la ruta nacional 158 con destino a Río Cuarto, y la ruta nacional 8.

image - 2025-05-17T193352.243.png
La hinchada de Newell's viajó este año a la cancha de Platense para el debut en la Copa Argentina. Ahora, a San Nicolás.

La hinchada de Newell's viajó este año a la cancha de Platense para el debut en la Copa Argentina. Ahora, a San Nicolás.

Pero la intención es que se realice otro trayecto para que no se crucen con los hinchas de Belgrano. Por lo que trascendió, se puede determinar que los hinchas rojinegros transiten por la ruta nacional 7, que cruza el sur de la Provincia de Santa Fe.

En este caso, habrá que ver cuál es la ruta definida para conectar con la 7. En cuanto a cantidad de kilómetros, no varía tanto. Son alrededor de 550. La dificultad es que en el otro trayecto mencionado, un tramo es autopista, lo que brinda mayor seguridad.

Fabbiani puso el foco en lo físico, un aspecto en el que el rendimiento de Newells decayó en los últimos partidos.

Como será el fin de semana sin fútbol para el Newell's de Cristian Fabbiani

Central fue mucho más que Newells y festejó en el clásico de reserva.

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Giovanni Cantizano lo volvió a hacer: hizo un golazo ante Newells que rápidamente se hizo viral en las redes.

Un golazo de Giovanni Cantizano en el clásico de la reserva entre Central y Newell's arrasa en las redes

El Gigante de Arroyito y el Coloso del Parque Independencia serán escenarios de partidos trascendentes este fin de semana. 

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

