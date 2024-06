Copa América: Bielsa se mostró cauteloso y aseguró que Uruguay aún no es candidata

"Para sacar esas conclusiones hay muchos pasos que no se han dado", declaró el ex técnico de Newell's y actual del combinado oriental tras la goleada a Bolivia

El entrenador argentino de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa , se mostró cauteloso con el rótulo de candidato que le ponen a su equipo en la Copa América de Estados Unidos 2024 y aseguró que “hay muchos pasos que no se han dado” ya que aún el equipo oriental no se midió con "los mejores de esta competencia".

Tras lo que fue la contundente victoria por 5-0 ante Bolivia en la segunda fecha del grupo C, el director técnico del combinado charrúa evitó colgarse el saco de candidato y fue cauteloso: "Para sacar esas conclusiones hay muchos pasos que no se han dado. Sin minusvalorar la fortaleza de los dos equipos que enfrentamos (Panamá y Bolivia), esos equipos no figuran entre los asignados previamente como los mejores equipos de esta competencia", opinó.