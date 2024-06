Marcelo Bielsa sorprendió a un hincha uruguayo con un emotivo llamado

El DT celeste, Marcelo Bielsa, llamó a un hincha uruguayo para disculparse porque no lo podía dejar ver la práctica, previo al debut en Copa América.

Federico Vera tiene 36 años y trabaja en un hotel en West Palm Beach recibiendo mercadería y el 19 de junio recibió una llamada en su celular de un número con característica del paisito y aunque no puede atender llamadas personales en horario laboral no dudó y lo hizo ya que su madre estaba por viajar al país y temió que fuera algún familiar.

Embed - Marcelo Bielsa llamó a un uruguayo para pedirle disculpas por no organizar una práctica abierta

El 7 de junio Federico se fue en medio de la lluvia al Joseph R. Russo Athletic Complex para cumplir su sueño, pero la práctica uruguaya se suspendió por las descargas eléctricas por lo que se dirigió al PGA National Resort y al entrar al hotel se encontró con Rodrigo Bentancur, Sergio Rochet, Mathías Olivera y Josema Giménez jugando al truco. En ese momento pasó el Loco Bielsa con quien se tomó una foto y luego le preguntó si las prácticas iban a ser a puertas abiertas para ir a verlas, pero el rosarino le explicó que por seguridad creía que no y luego le pidió que "anotara mi número en un papel”, dijo Federico.

El hincha oriental se olvidó del hecho hasta que atendió ese número desconocido con característica de su país de nacimiento.

“Me quiso explicar y dar los detalles por un tema de educación. Dice que no se pudo hacer nada con el tema de la práctica, que era a puertas cerradas, que no podía estar la gente muy cerca. Y yo le dije que lo entendía. ¿Quién se toma un tiempito para hacer lo que él hizo? Una persona famosa, una persona de esa magnitud, que se toma un tiempito para llamarme a mí que soy tan solo un... ¿me entendés? No soy nadie, soy solo un uruguayo que está lejos de su país”, finalizó emocionado Federico, que estará en el debut de Uruguay ante Panamá.

“Me gustaría decirle que realmente lo admiro, que le agradezco por esa humildad y ese gesto que tuvo de por lo menos devolver la llamada a una persona que ni siquiera conoce y que no es nadie”, cerró el hincha que guardará ese recuerdo para siempre.