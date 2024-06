Copa América: Argentina, sin Messi ni Scaloni, un campeón en serio que va por más

Argentina dejó claro que es un plantel y no un equipo. Que puede faltar Lionel Messi por lesión o no estar Lionel Scaloni en el banco por sanción y la selección se las arregla igual para dar la talla y abrazarse a los objetivos. Venció a la débil Perú por 2 a 0, con un doblete del Toro indomable Lautaro Martínez y con la capitanía y el liderazgo futbolístico de Angel Di María. La albiceleste cerró como primera del grupo A, con puntaje ideal y sin goles en contra, y jugará el jueves por cuartos de final ante Ecuador, México o Venezuela (se define este domingo) y el sueño de ir por el bicampeonato está intacto.

Claro que era lógico que un equipo totalmente alternativo como el argentino no luzca tan sincronizado en sus movimientos, que no esté aceitado a la perfección y que no suene con su melodía futbolística habitual. Por algo en un plantel hay titulares y suplentes, por algo hay sociedades irremplazables y por algo Lionel Messi no tiene un sustituto natural. En este marco de recambio y descanso de figuras estelares, la selección salió a enfrentar a Perú en el cierre del grupo A de la Copa América, ya con la tranquilidad de la clasificación abajo del brazo, pero buscando a la vez terminar primera en su zona.