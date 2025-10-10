La Capital | Ovación | Newell's

A Newell's, entre tantas necesidades, lo urgente le exige lo mismo que lo importante

A la Lepra sólo le sirve ganar y empezar a dar signos de vitalidad. Recibirá a Tigre, en un Coloso que exigirá como nunca la victoria

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

10 de octubre 2025 · 06:25hs
El DT de Newell's, Cristian Fabbiani, cree que tiene fuerzas para resistir y salir de este momento de crisis que atraviesa la entidad del Parque.  

Este Newell's es así. Su propia crisis lo lleva a atentar contra cualquier orden lógico y a derribar axiomas y frases ya instaladas en los manuales futboleros. La profundidad de sus problemas, llevaron a reconvertir escenarios, y hoy lo urgente se mezcla impúdicamente con lo importante. Conceptos que deberían apuntar y generar acciones e instancias muy distintas, en el parque Independencia todo queda enlodado en este pantano de desatinos, que ensucia todo y que lo está alejando, otra vez, de los objetivos que se trazó en el inicio del certamen.

Por eso, el choque de esta tarde, a las 18.30, ante Tigre, en el Coloso, por la 12ª jornada del Clausura, se viste con ropas herejes de necesidad, que llevan al cuerpo técnico leproso a meter un nuevo cambio de sistema táctico y 5 modificaciones nominales en relación al duelo anterior, para poder hacerle frente a este tormentoso tiempo de tropiezos y sufrimiento que no encuentran ningún tipo de anzuelo positivo de rescate.

Malestar en los hinchas de Newell's

Todavía no aparecen mínimos esbozos de respuesta o de reacción, y eso generó un manto de bronca y angustia en los hinchas rojinegros, que seguramente lo harán sentir durante el pleito ante el Matador de Victoria.

Ese malestar se potenció con la derrota en el clásico en Arroyito, con la eliminación en la Copa Argentina, y con las vergonzosas presentaciones ante Belgrano y Boca.

Este Newell’s del Ogro Fabbiani expone a cada paso que siempre se puede estar peor, y en cada desafío exhibe cada vez menos ambiciones y valencias. Eso también lo lleva a perder la poca confianza que a veces muestra sólo de a ratos y cada presentación se convierte en un paso en falso que lo obliga a retrasarse en todos sus frentes.

Newell's debe sumar grueso, como sea

En este marco, queda expuesto que Newell’s necesita ganar, sumar grueso como sea, sin reparar en los métodos ni en las formas. Llegó todo a tal grado de desmoronamiento, que hoy son todas partes inconducentes, inconexas, desperdigadas en un mar de desconcierto, que buscan gestos de reconstrucción que siguen sin llegar y aturden cada vez más.

Ya en la fecha 12º también queda de manifiesto crudamente que estos intentos están siendo forjados tarde, ya muy confundido por los golpes recibidos. Encima, el calendario eleccionario rojinegro se mete en las estructuras internas y desvía esfuerzos.

De esta manera, Newell’s está, otra vez, caminando en una peligrosa cornisa. Tan cerca y tan lejos de las ambiciones de poder llegar a la próxima fase y de los severos riesgos que emanan de acercarse a la zona del descenso.

El conjunto leproso tiene 10 puntos, a sólo 5 de Argentinos, último que clasifica a la próxima fase en la zona A, y tiene 5 equipos en el medio. Al mismo tiempo, se encuentra a 8 de Aldosivi, que por ahora desciende, en la tabla acumulada, con 15 unidades por jugarse. ¿Dónde debe mirar el equipo? ¿arriba o abajo? Esa es una de sus grandes cuestiones a dilucidar.

Ya con todo fuera de sus ejes

Ahora, cuando todo ya se salió de ejes, sin que Fabbiani tampoco tuviera la grandeza de marcharse por su cuenta, y los dirigentes tampoco tuvieron el valor de echarlo, el DT modificaría ante Tigre el esquema táctico, introduciendo 5 cambios. Aparecerían desde el arranque Williamns Barlasina, Martín Luciano, Gonzalo Maroni, Gaspar Iñíguez y Facundo Guch.

Sin el arquero paraguayo Juan Espínola, que está junto a su selección por amistosos por fecha FIFA, Newell’s formaría con cuatro hombres en el fondo y metería 5 modificaciones, en un escenario de máxima tensión, con algunos retornos y movimientos llamativos.

Así, la Lepra podría formar con Barlasina; Montero, Lollo, Cuesta y Luciano (titular por primera vez con Fabbiani); Maroni, Iñíguez y Banega; Guch (nunca jugó de arranque), Cocoliso González y Herrera

Con Hoyos y Salcedo concentrados

Dentro de un escenario de determinaciones que llaman mucho la atención por la falta de coherencia en relación a decisiones anteriores, la lista de jugadores citados para poder jugar este viernes también exhibe algunas sorpresas. Desde el club informaron que fueron citados el defensor paraguayo Saúl Salcedo, quien no era tenido en cuenta por el cuerpo técnico, y ahora contará con una nueva oportunidad. Y, también, surge entre los citados nada menos que el arquero Lucas Hoyos, quien regresa tras una severa lesión de rotura de ligamentos de la rodilla izquierda, hace casi 11 meses.

Los 24 convocados: Barlasina, Hoyos, Montero, Mosquera, Cuesta, Luciano, Noguera, Lollo, Salcedo, Banega, Guch, Fernández, Gómez Mattar, Maroni, Colman, Regiardo, Iñíguez, Orozco, Juan Manuel García, Benedetto, Luciano Herrera, Carlos González, Liberatto y Russo.

Probables formaciones

Newell's

W. Barlasina; A. Montero, L. Lollo, V. Cuesta, y M. Luciano; E. Banega, G. Iñíguez y G. Maroni; F. Guch, C. González y L. Herrera.

DT: Cristian Fabbiani

Tigre

F. Zenobio; G. Soto, A. Barrionuevo, R. Arias y D. Sosa; J. Saralegui, J. Elías, J. López y E. Cabrera; I. Russo o B. Armoa y D. Romero

DT: Diego Dabove

Hora y TV: 18.30 - ESPN Premium

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Arbitro: Pablo Echavarría

