Con la presencia de Lionel Messi, Argentina juega su último amistoso del año ante Angola

En la ciudad de Luanda, el equipo de Scaloni enfrenta a Angola, este viernes, a partir de las 13. El crack rosarino estaría en la formación inicial

13 de noviembre 2025 · 21:47hs
Lionel Messi. Será el conductor del equipo nacional

Lionel Messi. Será el conductor del equipo nacional, en este duelo que servirá como prueba para varios jugadores. .

La selección argentina enfrenta a Angola este viernes, a partir de las 13, en Luanda, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha Fifa de noviembre. El choque será para celebrar el 50° aniversario de la independencia del país africano.

En principio, este sería el último partido oficial de la albiceleste antes de jugar la Finalissima contra España y, a pesar de tener varias bajas, Lionel Scaloni pondrá lo mejor.

Argentina y su último amistoso 2025

El encuentro se disputará en el Estadio 11 de Novembro, en la capital del país africano, que se erigirá como corolario para los conducidos por Lionel Scaloni quienes, luego de cumplir el compromiso, viajarán a suelo europeo para continuar con los trabajos hasta el final del cronograma, previsto hasta el 18 de noviembre.

La albiceleste, previo a viajar a Luanda, entrenó durante la semana en España. Este jueves realizó una práctica abierta en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, y contó con la presencia de más de 20.000 personas. Después del entrenamiento, el rosarino Messi recibió una camiseta del club español con el número 10.

Ángel Correa anotó ante un rival Africano en marzo del 2019

El único antecedente ante un rival africano data del 26 de marzo de 2019, cuando la albiceleste superó 1-0 a Marruecos, en Tánger con el tanto anotado por el rosarino Ángel Correa, a los 38 minutos del segundo tiempo.

Argentina tendrá varias ausencias de peso, y la más destacada es la de Emiliano Martínez. El arquero no fue citado por decisión exclusiva de Scaloni, quien habló con él antes de anunciar la lista y le explicó que en este partido quiere darle minutos al suplente, Gerónimo Rulli

Otro que no podrá estar presente en Enzo Fernández, que en un principio integraba la lista de citados, pero después del último partido con Chelsea comunicó que sufre una molestia en su rodilla y el cuerpo médico de su equipo le recomendó reposo.

Los probables alineaciones

La posible formación de Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.

La formación de Argentina sería con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Cómo ver en vivo Argentina-Angola

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.

