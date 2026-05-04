Cómo están las llaves para los playoffs del torneo Apertura: los posibles cambios en los cruces

Este lunes se juegan tres partidos que pueden cambiar el rumbo de varios equipos. Solo queda un lugar en juego y hay tres clubes en disputa

Este domingo, se definió el camino de varios clubes en sus aspiraciones de cara a los playoffs del torneo Apertura . Con seis partidos durante la jornada, las llaves de eliminación directa ya tienen la mayoría de los duelos definidos para los octavos de final , a la espera de lo que suceda en los tres encuentros de este lunes.

En el primer turno del día, Aldosivi igualó frente a Independiente Rivadavia. Más tarde y en simultáneo hubo cuatro encuentros en simultáneo: Central empató 1-1 con Tigre y dejó al "Matador" sin chances de pasar a la siguiente instancia. Al mismo tiempo, aseguraron su clasificación Belgrano, con su victoria 4-0 ante Sarmiento (que también se jugaba la clasificación), y Gimnasia, que venció 2-0 a Argentinos Juniors. Por último, Racing y Huracán empataron sin goles y los resultados de sus rivales directos le permitieron alcanzar la siguiente etapa.

Con los ocho clasificados ya confirmados en el Grupo B y con un solo lugar indefinido en el Grupo A, los enfrentamientos de este lunes cerrarán la primera fase del Apertura. Los partidos son: Gimnasia (M)-Defensa y Justicia a las 17, Vélez-Newell's a las 19.15 y Estudiantes (R.C)-Instituto a las 21.30.

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Cómo están las llaves de playoffs hasta el momento

Estudiantes (1ºA) vs. Racing (8ºB)

Rosario Central (4ºB) vs. Independiente (5ºA)

Vélez (3ºA) vs. Gimnasia de La Plata (6ºB)

River Plate (2ºB) vs. San Lorenzo (7ºA)

Independiente Rivadavia (1ºB) vs. Unión (8ºA)

Talleres (4ºA) vs. Belgrano (5ºB)

Argentinos (3ºB) vs. Lanús (6ºA)

Boca Juniors (2ºA) vs. Huracán (7ºB)

Sin embargo, puede haber algunos cambios en los cruces según los resultados de los últimos tres partidos restantes.

El partido entre Vélez y Newell's solo puede incidir en las llaves si se da un resultado inédito. El equipo de Liniers puede superar únicamente a Boca en el segundo lugar del Grupo A solo si derrota por 7 o más goles a la Lepra. Es decir, su tercera posición está prácticamente confirmada.

Lo mismo ocurre en el caso de Instituto. Tiene que derrotar también por una diferencia de siete goles en adelante a Estudiantes de Río Cuarto y esperar que Defensa no le gane a Gimnasia de Mendoza. Otra casuística improbable que lo deja afuera de competencia.

Por último, el que sabe que depende de sí mismo es el "Halcón" de Varela. Necesita ganar para llegar a los octavos de final. Si gana por un solo gol, superaría a Unión en la octava ubicación y se enfrentaría con Independiente Rivadavia. En caso de ganar por dos goles o más de diferencia, Defensa alcanzará el séptimo lugar y se cruzaría con River. Este resultado deja 8º a San Lorenzo y a Unión fuera de la próxima instancia.

Los octavos se jugarán el próximo fin de semana y los cuartos se llevarán a cabo entre el martes 12 y el jueves 14. Luego, entre el sábado 16 y domingo 17 serán las semifinales. En todos estos enfrentamientos de mata a mata, siempre será local el equipo mejor ubicado en su respectivo grupo. Por último, la final está prevista para el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.