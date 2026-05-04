Central jugará ante Independiente el domingo y la AFA confirmó el estadio para la final

La Liga Profesional definió el día del duelo entre el Canalla y el Rojo por los octavos de final. Además, anunciaron el escenario del partido por el título

La Liga Profesional confirmó oficialmente los días en los que se disputarán cada llave de los octavos de final del Torneo Apertura , la que dará comienzo a los playoffs que definirán el título. Rosario Central recibirá a Independiente en el Gigante , con el regreso de Ignacio Malcorra a Arroyito.

Con tres partidos aún por disputarse este lunes, entre los que se jugará Vélez-Newell's, la AFA resolvió que los cuatro encuentros del primer cuadro de los playoffs serán todos el día domingo, entre ellos el duelo entre el Canalla y el Rojo . Por el momento no se confirmaron los horarios .

En tanto, el otro cuadro del campeonato se definirá un día antes, el sábado , con caliente partido entre Talleres y Belgrano incluido. Este clásico cordobés se jugará nada más ni nada menos que en el estadio Mario Alberto Kempes, mismo escenario que recibirá a la final del Apertura .

En tanto, el comunicado de la Liga Profesional agregó que "los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los cuartos de final el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir". De la misma manera, detallaron que "las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17 de mayo, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol".

Cómo se jugarán los octavos de final del Apertura

Sábado 9 de mayo

- Independiente Rivadavia vs. Unión/Defensa y Justicia/Instituto/San Lorenzo

- Talleres vs. Belgrano

- Argentinos Juniors vs. Lanús

- Boca vs. Huracán

Domingo 10 de mayo

- Estudiantes vs. Racing

- Central vs. Independiente

- Vélez vs. Gimnasia

- River vs. San Lorenzo/Defensa y Justicia

Canalla12 El Canalla será local en el duelo de octavos gracias a su 4ª posición en la Zona B. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

>> Leer más: Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Cómo están las llaves de playoffs hasta el momento

Estudiantes (1ºA) vs. Racing (8ºB)

Central (4ºB) vs. Independiente (5ºA)

Vélez (3ºA) vs. Gimnasia (6ºB)

River Plate (2ºB) vs. San Lorenzo (7ºA)

Independiente Rivadavia (1ºB) vs. Unión (8ºA)

Talleres (4ºA) vs. Belgrano (5ºB)

Argentinos (3ºB) vs. Lanús (6ºA)

Boca Juniors (2ºA) vs. Huracán (7ºB)

>> Leer más: Capricho del destino: a Central se le viene el Rojo de Malcorra y podría seguir con el Pincha

Qué cambios podría haber en las llaves de playoffs

El partido entre Vélez y Newell's solo puede incidir en las llaves si se da un resultado inédito. El equipo de Liniers puede superar únicamente a Boca en el 2º puesto del grupo A solo si derrota por 7 o más goles a la Lepra. Es decir, su 3º está prácticamente confirmado.

Lo mismo ocurre en el caso de Instituto, que deberá derrotar también por una diferencia de siete goles en adelante a Estudiantes de Río Cuarto y esperar que Defensa no le gane a Gimnasia de Mendoza. Otro resultado improbable que lo deja afuera de competencia.

Por último, el que sabe que depende de sí mismo es el "Halcón" de Varela. Necesita ganar para llegar a los octavos de final. Si gana por un solo gol, superaría a Unión en la 8ª ubicación y se enfrentaría con Independiente Rivadavia. En caso de ganar por dos goles o más de diferencia, Defensa alcanzará el 7º lugar y se cruzaría con River. Este resultado dejaría 8º a San Lorenzo y a Unión fuera de la próxima instancia.

Los octavos se jugarán el próximo fin de semana y los cuartos se llevarán a cabo entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo. Luego, entre el sábado 16 y domingo 17 serán las semifinales. En todos estos enfrentamientos de mata a mata siempre será local el equipo mejor ubicado en su respectivo grupo. Por último, la final está prevista para el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.