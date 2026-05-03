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Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná

El cadáver fue divisado a la altura de la bajada España, a unos 70 metros de la costa. Aun no fue identificado

3 de mayo 2026 · 08:52hs
El cuerpo fue hallado flotando en el río Paraná

El cuerpo fue hallado flotando en el río Paraná, a la altura de la bajada España.

Un grupo de personas que paseaba anoche por la ribera central del Paraná, a la altura del parque España, fue testigo de un macabro hallazgo. Divisaron el cuerpo de un hombre flotando en el río.

Inmediatamente dieron aviso a la comisaría segunda. De acuerdo al parte policial, inmediatamente personal de la fuerza se hizo presente en el lugar, donde constataron la presencia del cuerpo de un hombre, tumbado boca abajo, a la altura del kilometro 423 y a unos 70 metros de la costa.

Los uniformados trasladaron el cuerpo unos cinco kilómetros rio abajo para poder sacarlo. Los médicos forenses indicaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

El cadáver fue remitido al Instituto Médico Legal para su autopsia. Aún no fue identificado.

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