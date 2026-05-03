Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná

Un grupo de personas que paseaba anoche por la ribera central del Paraná, a la altura del parque España, fue testigo de un macabro hallazgo. Divisaron el cuerpo de un hombre flotando en el río.
El cadáver fue divisado a la altura de la bajada España, a unos 70 metros de la costa. Aun no fue identificado
Un grupo de personas que paseaba anoche por la ribera central del Paraná, a la altura del parque España, fue testigo de un macabro hallazgo. Divisaron el cuerpo de un hombre flotando en el río.
Inmediatamente dieron aviso a la comisaría segunda. De acuerdo al parte policial, inmediatamente personal de la fuerza se hizo presente en el lugar, donde constataron la presencia del cuerpo de un hombre, tumbado boca abajo, a la altura del kilometro 423 y a unos 70 metros de la costa.
Los uniformados trasladaron el cuerpo unos cinco kilómetros rio abajo para poder sacarlo. Los médicos forenses indicaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.
El cadáver fue remitido al Instituto Médico Legal para su autopsia. Aún no fue identificado.
Los corredores nacionales que atraviesan la provincia están bajo alerta por baches, banquinas descalzadas, falta de iluminación y obras paralizadas. La ruta 34 encabeza el ranking de peligrosidad, seguida por la 33 y la 11. Crece el reclamo a Nación por el mantenimiento que no llega