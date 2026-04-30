Un volante de Central fue elegido como el mejor jugador del mes en el fútbol argentino

Así lo estableció la Liga Profesional. La elección del organismo se basa en las impresionantes estadísticas del futbolista

Franco Ibarra tuvo un gran 2025 en Central y en esta temporada otra vez está jugando en un gran nivel.

Recupera, gana duelos individuales y es muy efectivo en los pases. Franco Ibarra hace tiempo es uno de los mejores volantes centrales del fútbol argentino y la Liga Profesional de Fútbol acaba de reconocer como tal al jugador de Central .

Ibarra se formó en Argentinos Juniors, un club cuya cantera alimenta desde hace años con grandes jugadores a los equipos argentinos. Estuvo dos temporadas en la primera de ese club, aunque casi no jugó y terminó emigrando al Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Allí estuvo tres temporadas y luego jugó otra más en el Toronto FC de Canadá, de la misma liga. Llegó a Central en 2024 y muy pronto se consolidó como el volante central del equipo. En 2025 tuvo una gran temporada y, pese a que varios equipos mostraron interés en contratarlo, se quedó en el equipo de Arroyito.

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El gran momento de Franco Ibarra

Este año vuelve a encontrarlo en un gran momento y a Central le viene muy bien, ya que además de participar en el torneo Apertura y la Copa Argentina el equipo de Arroyito está jugando la Copa Libertadores. Y allí también, en los tres partidos que lleva jugados, Ibarra fue siempre uno de los más destacados del equipo.

Ahora, la Liga Profesional acaba de elegirlo como el mejor jugador del Apertura en abril. El organismo lo destaca por sus condiciones y resalta estas estadísticas: a lo largo del mes, Ibarra tuvo un 85 por ciento de efectividad en los pases (180 sobre 205), 22 recuperaciones y 39 duelos individuales ganados.

Ibarra ya jugó 88 partidos con la camiseta auriazul, la mayoría de ellos como titular, en los que convirtió un gol y dio cuatro asistencias.