Capricho del destino: a Central se le viene el Rojo de Malcorra y podría seguir con el Pincha

Central recibirá el próximo fin de semana a Independiente en el Gigante de Arroyito, en busca del boleto a los cuartos de final del Apertura

Se terminó el misterio y Central ya conoce al rival de los octavos de final del torneo Apertura. Será nada menos que Independiente, el próximo fin de semana, a partido único en el Gigante de Arroyito.

Había varios equipos que podían cruzarse con el Canalla, pero tras los emparejamientos de las dos zona la incógnita se terminó. Central culminó cuarto en la zona B, ya que para subir de ese escalón debía ganar y esperar la suerte de River y Argentinos. Pero los de Almirón no pasaron del empate 1 a 1 frente a Tigre en Arroyito (gol de Alexis Soto) y entonces no sirvió de nada la derrota 2 a 0 de Argentinos (terminó tercero) a manos de Gimnasia de La Plata, ni el inesperado traspié 1-0 de River en el Monumental (culminó segundo) ante Atlético Tucumán.

Lo cierto es que ahora el Canalla tendrá dos finalísimas por delante en esta semana que comienza. El martes buscará doblegar a Libertad de Paraguay en el Gigante para meterse con un pie en los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Y el fin de semana, con día y hora a confirmar, el equipo de Jorge Almirón jugará a todo o nada en el Gigante de Arroyito frente a Independiente, por un pasaje a los cuartos de final del Apertura.

Leer más: Adentro los pibes en Central: la andanada de debuts que hubo de chicos de inferiores

Malcorra y una huella en Central

Sí, enfrente estará el equipo de Nacho Malcorra, uno de los máximos ídolos canallas de las últimas décadas y bicampeón en la entidad de Arroyito, con los equipos de Miguel Ángel Russo y Ariel Holan. Se despidió sin jugar los octavos de final del Clausura pasado, por haber sido expulsado en la última fecha, justo ante Independiente.

Frente al Rojo será un partido mata-mata, de esos para los que fue contratado el DT Jorge Almirón y aquí tendrá un gran examen en este sentido, el primero de peso desde que llegó a la entidad de Arroyito. Con todo el estadio colmado y buscando el boleto a una nueva instancia en pos de otro título.

Y si reservó jugadores ante Tigre por la lógica exigencia copera del martes, luego ante el Rojo deberá poner toda la carne al asador porque se trata de esos partidos donde si no se gana no hay mañana en esa competencia.

Leer más: Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

Si pasa está Estudiantes o Racing

Si bien los pasos hay que darlos de a uno, el fixture marca que si Central supera a Independiente luego deberá verse las caras nada menos que con el ganador de la llave entre Estudiantes y Racing.

Si el choque sería con el Pincha, con quien todavía está pendiente de jugarse el partido por la Supercopa Internacional, el duelo por cuartos de final sería en el estadio Uno de La Plata, porque el equipo presidido por Juan Sebastián Verón terminó primero en la zona A.

Mientras que si el adversario canalla es Racing, el cotejo se jugaría en el Gigante de Arroyito porque los de Avellaneda culminaron en el octavo puesto de la zona B.

Paso a paso, Central tiene margen para empezar a soñar, el cielo está despejado en la Libertadores para llegar a octavos y en el Apertura sabe mejor que nadie que los sueños son posibles.