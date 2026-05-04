Femenino AFA: Newell's sufrió la peor derrota de su historia en condición de local

Newell's, el máximo exponente de Rosario en los torneos de AFA, cayó en su casa por 4 a 0 ante Talleres y fue su derrota más amplia en su historia como local

Newell's sufrió una dura derrota en casa en el Femenino de AFA.

En el marco de la quinta fecha del campeonato de primera división del fútbol femenino de AFA, Newell's cayó este domingo por 4 a 0 en el Centro Griffa ante Talleres de Córdoba en lo que fue la peor caída en su historia en los 71 partidos que jugó en AFA como local desde 2021.

Las derrotas más amplias en casa de las rojinegras solo habían sido por dos goles de diferencia cuando en el Apertura 2024, en primera división, cayó por 2 a 0 ante Racing y en el Apertura del año pasado fue derrotado por Ferro por 2 a 0.

Aunque en condición de visitante ya había sido goleado por Talleres de Córdoba por 6 a 0 en 2022 en la Primera C y por 5 a 1 ante Sindicato Argentino de Televisión (SAT) en el Apertura 2024 de primera división.

Las rojinegras que supieron ser campeones en la Copa Federal en la Copa Federal 2025 al ganarle en la final por penales a Boca y se consagraron campeonas del Apertura 2025 cuando vencieron 1 a 0 a Central como visitante con gol de Mariana Larroquete no encuentran el rumbo en este torneo ya que sufrieron varias bajas en el plantel.

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Las dirigidas por Gastón Aguirre solamente sumaron cuatro puntos en estas primeras cinco fechas producto de un empate ante San Luis FC (L) 0-0, un triunfo contra Lanús en Buenos Aires por 1 a 0 (gol de Brisa De Angelis), pero luego sufrió tres derrotas en fila: Boca (L) 1-2, Ferro (V) 0-1 y Talleres de Córdoba (L) 0-4.

Vale destacar que hacía dos años, desde abril de 2024, que las leprosas no perdían al menos tres partidos seguidos. En aquella oportunidad, las leprosas en el Apertura 2024 en primera división cayeron ante SAT (V) 1-5, Racing (L) 0-2, Boca (V) 1-2 y Belgrano (L) 0-1.

Formación de Newell's en el Fútbol Femenino