Choque fatal frente a Tribunales: el operativo de donación de órganos pudo concretarse

Un policía murió al escoltar un traslado sanitario en Rosario. Pese al siniestro, Cudaio informó que la donación de órganos se llevó a cabo con éxito

Cudaio confirmó que se concretó la donación de órganos del operativo que custodiaba el efectivo fallecido

Un suboficial de 23 años murió este domingo tras un choque ocurrido mientras participaba de un operativo d e donación de órganos en Rosario . Pese a la tragedia, el procedimiento pudo completarse.

Desde el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y tejidos (Cudaio) confirmaron a La Capital que los órganos llegaron a destino y que el proceso de donación se concretó, en un contexto marcado por la urgencia y la coordinación entre múltiples actores.

Fuentes provinciales subyaraon a La Capital que desde la dirección de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad Bienestar Policial están abocados a "acompañar la familia del oficial y a sus compañeros en este difícil momento".

El siniestro ocurrió cerca de las 6 en la intersección de Pellegrini y Balcarce , frente a Tribunales, cuando el suboficial Gustavo Velozo, integrante de la Brigada Motorizada, escoltaba un móvil sanitario que trasladaba órganos ablacionados en el Hospital Provincial hacia el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas.

Por causas que se investigan, la moto que conducía colisionó con un Volkswagen Gol. Tras el impacto, fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con múltiples fracturas y un cuadro grave. Falleció horas más tarde, cerca de las 21.15.

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El conductor del automóvil, de 19 años, quedó imputado por homicidio culposo en siniestro vial.

A pesar del siniestro vial, el traslado sanitario pudo continuar su recorrido y se completó el operativo. El sistema de ablación y trasplante implica la coordinación entre equipos médicos, fuerzas de seguridad y logística de transporte, que deben garantizar el traslado en condiciones de urgencia.

Gustavo Velozo tenía 23 años, llevaba poco más de un año en la fuerza y era oriundo de Las Garzas, en el departamento General Obligado. Su tarea formaba parte de un engranaje clave dentro del operativo: asegurar el paso del móvil sanitario en el tránsito urbano.