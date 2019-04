Cocca va queriendo

Activo. Diego Cocca no paró de dar indicaciones, a veces a los gritos como en la imagen en La Feliz.

Activo. Diego Cocca no paró de dar indicaciones, a veces a los gritos como en la imagen en La Feliz. Marcelo Bustamante

Diego Cocca estuvo muy activo al lado de la línea de cal del José Minella. Dio muchas indicaciones, a veces pegó un grito de reto como en un par de pelotas cruzadas mal dadas en el primer tiempo por Miguel Barbieri y además fue afectuoso para reconocerles el esfuerzo a sus jugadores. Se lo vio abrazar fraternalmente tanto al Colo Gil como a Lovera cuando decidió sustituirlos. Y por ese rendimiento que le gustó, sobre todo del segundo tiempo, es que el técnico de Rosario Central se fue conforme pese a la eliminación de la Copa Superliga (al torneo se le sacó el "de la" que venía usando). Por el triunfo, pero sobre todo por el "funcionamiento" que pretende. Y un dato no menor. Quedó satisfecho porque pudo trabajar bien con esta formación durante la semana, con juveniles que bien podrían tener lugar en los partidos decisivos que se avecinan: la penúltima y la última fechas de la Copa Libertadores y la final de la Supercopa Argentina.

"Este es el camino", resumió su sensación el entrenador canalla. Y comparó situaciones para explicarlo: "El equipo transmitió y me voy contento por eso. En Rosario no transmitimos y por eso me fui preocupado". Además resaltó que demostraron "actitud, ganas, hambre y pensar en el arco rival".

"Conseguimos dos goles y pudimos haber aumentado la cuenta. Hay muchas cosas positivas de este partido, seguimos sumando y sin contar con que debutaron dos juveniles", Alan Marinelli y Oscar Retamal. Respecto de eso, advirtió: "Dimos un mensaje como cuerpo técnico de que las puertas están abiertas para los que quieran aportar. Debutaron dos juveniles y seguiremos subiendo más porque nos están demostrando que quieren estar".

También resaltó el valor del triunfo por los partidos que vienen. "Hay dos de Copa Libertadores en que dependemos de nosotros y una final con Boca. Nos tenemos que sentir importantes, tenemos que agarrar más confianza y esta victoria debe servirnos para eso". Además, el entrenador canalla dejó abierta la chance a que los juveniles tengan cabida en esos choques. "Todos tienen chances", dijo.